Kötü karneden sadece çocuk sorumlu değil!

Kötü karnenin tek sorumlusunun çocukların olmadığını, sonuç olarak çocukla bu sorumluluğu paylaşmanın gerekli olduğunu vurgulayan Sayım, çocuğun başarısızlığının hangi nedenlerden ileri geldiğini ebeveynin sorgulaması gerektiğini kaydediyor. Sayım, bu nedenlerin aşağıdaki 3 maddeye bağlı olduğunu söylüyor;

1- Kişisel özellikler

Çocuğun IQ seviyesinin yaşıtlarına oranla düşük olması, öğrenme güçlüğü, depresyon, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun mevcut olması, bedensel bir engelinin veya rahatsızlığının bulunması, görme-işitme kayıpları önem taşımaktadır.

2- Aileden kaynaklanan sebepler

Aile içi ilişkilerin nitelikli olması, çocukla iletişim dilinin doğru olması, çocuğun gelişim dönemlerinde zengin uyaran verilmesi, öğrenme ile ilgili çevresel faktörlerin sağlıklı olması, anne-babanın sağlıklı model olması, kültürel seviyenin, ders çalışma ortamının sağlanması, ailenin disiplini, başarıyı olumlu etkileyen faktörlerdir. Ailelerin diğer çocuklarla kendi çocuklarını kıyaslamaları, başarısızlığı sonucu onu yargılamaları ve eleştirmeleri yerine çözüm yolları aramaları en doğru yaklaşımdır.

3- Okuldan kaynaklanan sebepler

Okuldaki eğitim ve öğretim programının çocukların gelişim seviyelerine uygun zenginleştirilmiş programlar olması, öğretmenin bilgi aktarımı, disiplini sağlayabilen araştırıcı, etkili öğretmenlik yetilerine sahip olması gerekmektedir.

Çocuğun akademik başarısı beklenenin altında ise öncelikle bir araştırma yapılmalıdır. Bir çocuk-ergen psikiyatristi ve psikologundan yardım alınmalı, çocuk-aile ve okula yönelik bir çalışma düzenlenmelidir.

En çok yapılan hatalar

Karnelerin alınmasıyla ebeveynlerin birçok hatayı yapabildiğine dikkat çeken Sayım en çok yapılan hataları ise şu şekilde sıraladı.

En çok yapılan hatalar, çocuğu cezalandırmak, tehdit etmek, diğer çocuklarla kıyaslamak, korkutmak, kişiliğine yönelik saldırılardır. Bu davranışlar çocukta suçluluk duyguları oluşturabilir ya da çocukta savunmalar gelişebilir. Uyum ve davranış sorunları da ortaya çıkabilir. Yani tabloya başka sorunlar eklenebilir.

Karne döneminde çocukların kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini de ifade eden Sayım, ebeveynlerin çocuklarına her durumda değer verdiklerini hissettirmelerini ve soruna karşı çözüme yönelik tedbirleri almaları gerektiğini belirtiyor.

Sayım, yarım dönemde başaramadığını çocukların tatilde başaramayacağını vurgulayarak tatilin tatil gibi yaşanması gerektiği hatırlatmasında bulunuyor.