Kötü karne ve sömestir tatili için tavsiyeler!

“Öğrencilerin ilk dönem karnelerini alacakları sömestir tatili, ne tamamen yan gelip yatma ne de ödevlere ve testlere boğulma dönemi! Karne notları konusunda doğru tutum sergileyebilir ve iki haftalık tatili verimli aktivitelerle planlayabilirseniz, çocuklarınız ikinci döneme çok daha enerjik ve moralli hazırlanabilir” diyen Uzman Psikolog Can Gezgör, velilere bu tatili etkili kullanabilmeleri için önerilerde bulundu.

KIRIK NOT VE KARNEYLE İLGİLİ ÖNERİLER

OKUL HAYATI KARNEDEN İBARET DEĞİL: Karnedeki notlar; girilen sınavlardaki, yapılan ödevlerdeki ve hazırlanan projelerdeki başarıları gösterir. Çoğu zaman çocuğunuzun okulda rol aldığı sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat etkinlikleri ve psikolojik gelişimi karneye yansımaz. Bu yüzden çocuğunuzun tüm okul hayatını, karnesindeki notlara göre değerlendirmeyin.

TEPKİLERİNİZDE ÖLÇÜLÜ OLUN: Eğitimde teknolojinin hızla gelişmesi ile birçok okul, öğrencilerin aldığı notları ve sınıf içi performanslarını veliler ile karne döneminden önce paylaşıyor. Bu yüzden karne dönemi artık çok büyük sürprizlere açık değil. Ancak yine de karne, özellikle ilköğretim dönemindeki öğrenciler için önemini koruyor. Bunun nedeni, öğrencilerin derslerdeki konulara bağlı seviyesinin elle tutulur hale gelmiş yani somutlaşmış olmasıdır. Karnedeki not başarısına göre vereceğiniz tepkiler bu aşamada kritik önem taşır.

BAĞIRMAK OKULDAN UZAKLAŞTIRIR: Notları düşük gelen çocuğunuza bağırmanız veya onu cezalandırmanız okuldan uzaklaşmasına neden olabilir. Eğer çocuğunuzun notu düşük geldiyse bu durumu onunla konuşun ancak bu konuşmanın tek taraflı bir konuşma olmamasına ve sadece zayıf derslerle ilgili olmamasına dikkat edin.

İYİ OLAN NOTLARI TAKDİR EDİN: Örneğin; Türkçe dersinde zayıf alan bir öğrenciye “Matematik ve Geometri sonuçların konuyu anladığını gösteriyor. Türkçe için çalışma sistemini gözden geçirmek ister misin?” diye sorabilirsiniz. Böylece hem yüksek olan derslerin farkında olduğunuzu hem de onu yargılamadan desteklemek istediğinizi göstermiş olursunuz. Bu sayede çocuğunuz, konuyla ilgili fikirlerini çekinmeden sizinle paylaşabilir.

SİNİRLİYSENİZ BİRKAÇ SAAT SONRA KONUŞUN: Notlarla ilgili konuşmanın seslerin yükseldiği bir tartışmaya dönmemesine gayret gösterin. Eğer sinirliyseniz, birkaç saat sonra konuşacağınızı çocuğunuza söyleyin.

PAHALI HEDİYEYLE ÖDÜLLENDİRMEYİN: Bunun tam tersi olarak da notları yüksek olduğu için çocuğunuzu pahalı ve abartılı hediyelerle ödüllendirmekten de kaçının. Bu tür hediyeler, çocuğunuza onu yalnızca iyi notlar aldığında sevdiğiniz mesajı verebilir. Ayrıca çocuğunuzu bir sonraki karne döneminde yine bu tür ödüller kazanabilmek için akademik baskı altına alabilir.

KIRIK NOTUN NEDENİNİ BULMASINA YARDIM EDİN: Özellikle ortaöğretim yıllarında öğrencilerin, ders çalışma sorumluluğunun farkında olmaları gerekir. Ancak korumacı ebeveyn yaklaşımı bu sorumluluğun kazanılmasını engeller. Bu sebeple düşük notların nedenini yalnızca sizin değil çocuğunuzun da bulması gerekir. Çocuğunuzla konuşurken onu yargılamadan düşük notların nedenini bulmasına yardımcı olun.

İKİNCİ DÖNEMİ BİRLİKTE PLANLAYIN: Çocuğunuzun aldığı notları sorun olarak değerlendirmeyip çözüm odaklı yaklaşmaya çalışın. Örneğin ilk dönem notlarını, ikinci dönemi planlamasına destek için kullanabilirsiniz. Planlamayı kendiniz değil, çocuğunuz ile birlikte yapın. Böylece çocuğunuzun ikinci dönemde daha fazla sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda planlamada sizin desteğinizin olduğunu bilmesi, çocuğunuzun güvende hissetmesini sağlayacaktır.

SÜREKLİ KIRIK NOTLARI HATIRLATMAYIN: İnsanların çoğu zaman hata yaparak öğrendiğini unutmayın; özellikle ergenlik dönemi riskli davranışların ve hata yapma olasılığının arttığı dönemlerdir. Yapılan hataları, alınan notları sürekli hatırlatmak yerine, onları düzeltmek için başlangıç noktası olarak kullanın.

TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLER

ZAMAN KONUSUNDA ANLAŞMA YAPIN: Tatil dönemi, öğrenciler için kuralların ortadan kalktığı bir dönem olmamalıdır. Öğrencilerin tatil döneminde de, tıpkı okul döneminde olduğu gibi yatacakları, ödev yapacakları, dinlenecekleri, oyun oynayacakları saat dilimleri belirli olmalıdır. Çocuklarınızla, bu zaman dilimlerini belirlemek için anlaşma yapabilirsiniz.

MİNİKLER 3-4 GÜNLÜK PLAN YAPSIN: Çocuğunuzla anlaşma yaparken; ilköğretim çağındaki çocuklarınız ile 3-4 günlük, ortaöğretim çağındaki çocuklarınız ile 1-2 haftalık zaman dilimini planlayın.

ANLAŞMALARI BİRLİKTE HAZIRLAYIN: Anlaşmaları tek başınıza değil çocuğunuz ile birlikte hazırlayın. Sorumluluğun onda olması ve planlamada rol alması, anlaşmayı güçlendirecektir.

ÖDÜLÜ DE BİRLİKTE BELİRLEYİN: Anlaşmanın işlemesi halinde alınacak ödül ya da tersi bir durumda uygulanacak yaptırımları da yine çocuğunuz ile birlikte belirleyin ve ödülde de yaptırımda da aşırıya kaçmayın.

YAPTIRIMLAR GERÇEKÇİ OLMALI: Anlaşmaları takip etmeniz ve birlikte belirlediğiniz gerçekçi yaptırımları uygulamanız, sonraki anlaşmaların işe yaraması için son derece önemlidir.

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SÖMESTİRDE YAPILABİLECEK YARATICI AKTİVİTELER

BÜYÜDÜĞÜNÜZ MAHALLEYE GÖTÜRÜN: Tatil dönemini, çocuğunuzla aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte sizin okuduğunuz okulları, büyüdüğünüz mahallenizi veya bir aile büyüğünüzü ziyaret edebilirsiniz. Bu ziyaretlerde sizin öğrencilik yıllarınızı nasıl geçirdiğinizi öğrenmesi, çocuğunuz için ilgi çekici olacaktır.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ YAPIN: Şehir turları ve doğa gezileri, çocuğunuzla açık havada eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmenize yardımcı olacaktır. Bu turları birkaç gün öncesinden çocuğunuzla birlikte planlayın.

BİRLİKTE KÜLTÜR GEZİSİ PLANLAYIN: Onun merak ettiği ilgi duyduğu hatta bilgi sahibi olduğu tarihi yerleri ya da sanat merkezlerini gezin. Geziyi çocuğunuzun planlaması, geziye daha istekli katılmasını sağlayacaktır.

EVDE GELENEKSEL BİR YEMEK PİŞİRİN: Tatillerde ortak zaman geçirmek ebeveyn-çocuk ilişkisinde önemlidir. Eğer tatilde bir yere gitme ihtimaliniz yoksa evde aile ilişkilerinizi güçlendirebilecek etkinlikler yapabilirsiniz. Çocuğunuz ve bir aile büyüğünüz ile birlikte aileniz için geleneksel bir yemeği yapabilirsiniz. Yemeği yaparken geçirilen zaman ortak anıların oluşmasına yardımcı olacaktır.

VİDEOYA KAYDETMESİNİ SAĞLAYIN: Aynı zamanda çocuğunuzdan bu zamanların videoya kaydetmesi, fotoğraflaması ve daha sonrasında sunması için destek isteyebilirsiniz. Böylece kendisinin iyi bildiği teknoloji konusunda size destek olarak sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz.