Kötü karne eğlencesiz bir yaza neden olmamalı

Çocuğunuzun karnesini görmeden, “Karnede zayıf görürsek eve gelme!” , “Notlar kötüyse sana bu yaz tatil yok!” gibi yanlış yaklaşımlar çocuğun benliğini, kişilik gelişimini zedeler.



Çocuğunuzun yaşama sevincinin ve hayatı yorumlayışının, güvenilirliğinin, saygılı olmasının, sosyal ilişkilerindeki başarısının ve sağlığının karne başarısından çok daha önce gelmesi gerektiğini asla unutmamalısınız.



Kötü karneye nasıl tepki verilmeli?

“Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış, gösterebildiğin tüm gayreti göster.” şeklinde bir yaklaşım çok daha doğru olacaktır. Çocuğunuzu sevdiğiniz ve onun yanında olduğunuz mesajını veren ifadeleri her fırsatta kullanmalısınız.



Çocukların kötü karnesine sert tepki göstermek, diğer insanların yanında alay etmek ve utandırmak onları okuldan soğutabilir. Bu yaklaşım tarzı çocuğunuzla ilişkiniz için hiç de iyi olmaz. Onay, sevgi ve değer beklediği kişiler olarak, onu utandırır, değersiz ve işe yaramaz olduğunu hissettirirseniz size olan güvenini yitirebilir ve bu güvenememe hali çocukta kaygıya, öfkeye ve kırgınlığa yol açar. Bu duygular çocuğun yaşamında birçok şeyi olumsuz etkileyebilir. Özellikle 12-13 yaşlarında çocuklar için ailenin ve çevrenin onayını almak özgüven gelişimi için çok önemlidir. Bu nedenle karneler değerlendirilirken “Matematiğin 3. Aferin, ama ben senin daha iyisini yapabileceğine inanıyorum” gibi teşvik edici ifadeler kullanılmalıdır.



