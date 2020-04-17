Koronovirüs nedeniyle yaşadığımız panikten nasıl kurtulabiliriz?

2019 yılında başlayan ve ülkemize de hızlıca giriş yapan koronavirüs (COVID-19) salgını büyük etkiler yarattı ve yaratmaya da devam ediyor maalesef. Başlangıçta televizyondan bize hiç gelmeyecekmiş gibi izlediğimiz durumun hızlıca içinde olmak hepimizi ani bir şekilde etkiledi. Bu herkeste stres, korku ve kaygıya da yol açtı. Kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan stres ve kaygı hızla yayılmayı da yanında getirdi.



Bir hastalığa karşı hissedilen korku ve kaygı bunaltıcı olabilmekte, bununla birlikte yetişkinlerde ve çocuklarda da yoğun duygular meydana getirebilmektedir.



Stresli durumlara verilen tepkiler herkeste farklı şekillerde ortaya çıkar. Kriz durumlarında kişilerde oluşan duygusal reaksiyonlar, bireyin kişilik özelliklerine ve tecrübelerine, bireyin ve toplumun sosyal ve ekonomik durumuna ve yerel kaynaklara bağlıdır.



Virüsü nasıl algıladığımız nasıl tepki vereceğimizi belirler. Algılarımızı etkileyen en önemli faktör bilgilerimizdir. Yani virüs durumuna ilişkin ne biliyorsak ona dönük bir algı geliştireceğiz ve tepkilerimiz de belirlenecek demektir. Bu yüzden doğru ve sağlıklı tepkiler geliştirebilmek için bilgilerimizi geliştirmeli ve gerekirse değiştirmeliyiz. Bunun için virüsle ilgili haberleri izlerken veya dinlerken bilgi kaynağının güvenilir, kolay ulaşılabilir ve şeffaf olması önemlidir. Bunlar sağlanırsa belirsizlik azalır, bilgimiz güncellenir ve buna bağlı algımız da gerçekçi olacağı ve yeniden şekilleneceği için daha sağlıklı tepkiler geliştirmeye başlama ihtimali yüksektir.



Kaygı tehlikenin olduğundan daha büyük algılandığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Risk algımız daha seçici olacağı için de tehlikeye dönük şekilde zihnimiz odaklanmaya başlayacaktır. Yani insanlar tehdit altındayken zihinleri bununla ilgili sistemleri devreye girer. Risk ve tehlike unsurlarını arar ve bulur. Çünkü zihnin evrimsel yapılanması hayatta kalmaya dönüktür. Hayatta kalmak için de risk ve tehlikelere odaklanmak onun işidir. Koronaya aşina olmadığı ve yeni olduğu için risk algısı daha yüksek olacaktır. Bu yüzdendir ki virüsün tehditkar yönü daha çok görülmeye başlanır. Buradaki sıkıntı sadece risklere dönük bir algı olacağı için güvenli tarafları görmemeye başlar, algı riske yöneldiği için ruh ve zihin sağlığı zedelenmeye başlar. Bedensel sıkıntıların da başlaması muhtemeldir.



Ne yapılmalı?



• Konunun uzmanları tarafından dış çevreden evimize döndüğümüzde ve iş yerlerimizde yapabileceğimiz hijyenik önlemler konusunda dikkat edip, tedbirler almak son derece önemlidir.



• Sorunun bize özel olmayıp küresel bir durum olduğunu düşünmek ve durumu normalleştirerek biraz da olsa rahatlayın.



• Sadece ölüm gibi oranlara değil tedavi olan iyileşme oranlarını da dikkate alın.



• Kişilerin değil koşulların normal olmadığını görün.



• Negatif duygu ve düşünceleri tolere etmeyi öğrenmenin önemini anlamaya çalışın.



• Diğerlerinin kaygı ve endişelerine saygı duyun, bireysel farklılıklar tepkileri değiştirir.



• Sezgilerimizden ziyade duruma rasyonel bakabilmeyi önemseyin. Sezgiler risk algısını yanlış tetikleyebilir.



• Virüs ve korunma önlemleri ile ilgili referansı olmayan bilgileri paylaşmayın, yaymayın, toplumsal kaygıya katkı sağlamayın.



• Haber kaynaklarını sürekli takip etme ihtiyacında olabilirsiniz. Bunun yerine belirli bir zaman aralığında ve kısıtlı sayıda güvenilir kaynak aracılığıyla konuyla ilgili haberleri takip edin. Fazla haber içeriği zihinsel ve duygusal yük yaratır.



• Sosyal medya ve TV programlarında salgın tehlikesine ilişkin haberlere fazla maruz kalmak, kaygıyı ve eşlik eden panik hissini tetikleyebilir. Bu nedenle doğru kaynaklardan yeterli düzeyde bilgilenin.



• Özellikle kaygı zemini güçlü olanlar (Daha önce kaygı bozukluğu teşhisi konmuş, ilaç kullanmış, ailesinde kaygı bozukluğu olanlar) bu tip durumlardan daha çok etkilenebilirler. Kaygınızla başa çıkamıyorsanız ya da başa çıkamayan aile bireyiniz varsa lütfen en kısa zamanda bir uzmandan destek alın.



• Çocukların yanında virüs hakkındaki konuşmalarınıza ve izlediklerinize (Özellikle 12 yaş altı) özen gösterin. Sizi görmediklerini, duymadıklarını ve anlamadıklarını varsaymayın. Bu süreçte çocuğunuzun davranışlarında, uyku düzeninde, iştahında belirgin bir farklılık olup olmadığını izleyin. Bu farklılıklar çocuğun yaşadığı endişeyi dile getirmesinin bir yolu olabilir.



• Çocuklar dünyanın güvenli bir yer olduğuna bizlerden daha çok inanma ihtiyacındadır ve bu inanç yetişkinlerin ve ebeveynlerinin tutum ve davranışlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden sizin nasıl davrandığınız önemlidir.



• Endişeden uzak kalmak için; sosyal ilişkilerinizi canlı tutun, fiziksel olmasa da sevdiğiniz insanlarla iletişim halinde olmak sizi psikolojik olarak daha sağlam ve dayanıklı tutacaktır.



