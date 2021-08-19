Koronavirüsün (Covid-19) gün gün belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi de korona semptomu olabiliyor. Ancak her hapşırma ve burun akıntısı covid-19 belirtisi olmayabiliyor. Peki, koronavirüsün en yaygın belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte, Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmelerine göre koronavirüsün belirtileri gün gün şu şekilde;

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

COVID-19, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunması, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşmaktadır.

KORONAVİRÜS NE KADAR SÜRER?

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELER? (GÜN GÜN)