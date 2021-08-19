Koronavirüsün (Covid-19) gün gün belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?
Tüm dünyada etkisini devam ettiren koronavirüs (covid-19) belirtileri herkeste farklı şekilde kendini gösterebiliyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki dalgalanmalar ve yeni varyantlarla birlikte belirtileri de en çok merak edilen konular arasında güncelliğini koruyor. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir. Peki, koronavirüsün en yaygın belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte gün gün koronavirüs belirtileri…
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi de korona semptomu olabiliyor. Ancak her hapşırma ve burun akıntısı covid-19 belirtisi olmayabiliyor. Peki, koronavirüsün en yaygın belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte, Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmelerine göre koronavirüsün belirtileri gün gün şu şekilde;
En yaygın semptomlar:
- Ateş
- Kuru öksürük
- Yorgunluk
- Daha seyrek görülen semptomlar:
- Ağrı ve sızı
- Boğaz ağrısı
- İshal
- Konjunktivit
- Baş ağrısı
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
- Konuşma veya hareket kaybı
KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?
COVID-19, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunması, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşmaktadır.
KORONAVİRÜS NE KADAR SÜRER?
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.
KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELER? (GÜN GÜN)
- 1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilmektedir.
- 4. gün: Boğaz ağrısı ile seste boğuklaşma söz konusudur. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir ve hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
- 5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücutta eklem ağrıları başlar.
- 6. gün: Kuru öksürük başlar. Halsizlik ve mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanabilir.
- 7. gün: Ateş yükselir. Öksürük ve balgam artar. Bununla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
- 8. gün: Nefes alıp vermede güçlük artar. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrısında artış gözlemlenir. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.