Koronavirüste kalıcı enfeksiyon ya da kalıcı bağışıklık

COVID-19 vaka sayısı günümüzde tüm dünyada 21 milyonu aşmış, ölüm sayısı ise 750 bini geçmiştir. Koronavirüse ait bilgilerimiz her geçen gün artmaktadır. Virüs insan vücuduna damlacık yolu denilen, hasta kişilerin virüsle enfekte sekresyonlarının hassas kişilerin ağız, burun ya da gözlerine sıçramasıyla bulaşır.

Virüs bulaşan bir kişide belirtiler yaklaşık olarak 4-5 gün sonra başlar. En sık görülen şikayetler; ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, ishal, kas-eklem ağrısı, baş ağrısı, tat ve koku duyu kaybıdır. Virüsün bulaştığı kişi, şikayetleri başlamadan 1-2 gün önce virüsü etrafına bulaştırmaya başlar. Bulaştırıcılık 14 güne kadar sürer. Bu süre sonunda burundan sürüntü alınarak yapılan PCR testi genellikle negatifleşir. Ancak nadiren PCR testi 30 güne kadar, bazen aylarca pozitif kalabilir. Yapılan çalışmalar, 14 gün sonrasında devam eden test pozitifliği durumunda kişilerin etraflarına virüsü bulaştırmadıklarını göstermiştir. O nedenle son rehberlerde dünyada ve Türkiye’de ilk pozitiflik saptandığı günden 14 gün sonrasında kontrol PCR önerilmemekte, kişilerin işlerine dönebilecekleri bildirilmektedir.

Virüs bulaşan kişiler, virüsü ömür boyu taşımamaktadır. Yapılan çalışmalar, virüse karşı oluşan antikorların da kalıcı olmadığını göstermektedir. Her hastalığı geçiren kişide antikor oluşmadığı gibi, oluşan antikorların düzeyi birkaç ayda kaybolmaktadır. Hatta hastalığı geçirip iyileşen kişilerden bazılarının, çok nadir de olsa, aylar sonra yeniden enfekte olduğu görülmüştür. Yeni enfeksiyonun yeni bir koronavirüsle olduğu düşünülmektedir. Şimdilik eldeki veriler hem hastalığın aylarca devam etmediğini, hem de kalıcı bir bağışıklık oluşturmadığını göstermektedir. Zaman geçtikçe virüse dair bilgilerimiz artacaktır.