Koronavirüse karşı nasıl korunacağız?

İşte koronavirüsten korunmak için öneriler…

Enfekte olmuş kişilerle yakın temas kurmamaya çalışın.

El hijyenine dikkat edin. Sık aralıklarla ellerinizi en az 20 saniye sabun ve su ile yıkayın. Virüs 10 dakika boyunca ellerde yaşar, sabun ve suyun olmadığı hallerde alkol bazlı el antiseptikleri kullanın.

Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçının.

Öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağız ve burnunuzu kapatın.

Hapşırdıktan sonra ellerinizi yıkayın. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayın.

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaları iyice pişirin.

Eve geldiğinizde üzerinizdeki kıyafetleri en az 2 saat güneş altında havalandırın ya da doğrudan yıkamaya çalışın. Koronavirüsü 9 saat kıyafetlerde kalmaktadır.

Sıcak içecekler içmek ve güneşe maruz kalmak faydalı olacaktır. Bu sıralar özellikle dondurmadan uzak durmaya, soğuk yiyecek ve içecekler tüketmemeye çalışın.

Ilık su ve tuzla gargara yapmak virüsü bademciklerde öldürürken, akciğerlere geçmesini engelleyecektir.

Evde çamaşır deterjanı nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

2 -3 fincan sodyum bikarbonat

2 - 3 fincan boraks

1-2 kalıp yıkama sabunu

İsteğe bağlı limon - lavanta yağı

Su

Hazırlanışı

Sabunları iki fincanı dolduracak kadar rendeleyin. 1 litre suyu tencerede kaynatın ve rendelenmiş sabunu bu suya ekleyin. Düşük ateşte kaynayana kadar tahta kaşıkla karıştırın. Başka bir kapta boraks ile bikarbonatı birbirine karıştırın. Kaynattığınız sabunlu suyu ekleyin ve tahta kaşıkla hepsi iyice eriyinceye dek güzelce birbirine yedirin. Deterjanın güzel kokması için aromatik yağlardan 15 ml. kadar ekleyin ve tekrar karıştırın. Kapağını kapatacağınız su şişesi veya boş deterjan kabında muhafaza edin. Her kullanım öncesi iyice karıştırmayı unutmayın.

Evde yumuşatıcı nasıl yapılır?



En doğal, ucuz ve etkili yöntem aslında sirke kullanmaktır. Sirke çamaşırları temizler, yumuşatır ve elektriklenmeyi önler. Ayrıca sirke, çok kireç içeren sert suyun da yumuşamasını sağlar. Sirkenin bir diğer avantajı da çamaşır makinesi borularını sabun, kir ve kireç gibi kalıntılardan arındırır. Özel bir aroma elde etmek için aşağıdaki esanslardan birini kullanabilirsiniz.

Limon, portakal, mandalina: Derin temizlik sağlarlar, yağ kalıntılarını yok ederler ve güzel kokarlar.

Lavanta: Hem dezenfekte eden hem de rahatlatıcı ve yumuşatıcı özellikleri olan bir aromadır.

Okaliptüs: Bu yağ çok tazeleyici bir aromaya sahiptir ve mikropları da yok eder.