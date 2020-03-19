Koronavirüse karşı bunları tüketin, bağışıklığınız güçlensin!

- Bol sıvı tüketin. Günde en az 1.5-2 litre su içmeye özen gösterin.

- Uyku düzeninize dikkat edin. Yeterli (günde 7-8 saat) ve kaliteli uyku uyuyun. Akşam saatlerinde rahatlatıcı bitki çaylarından (yasemin, papatya, melisa) faydalanabilirsiniz.

- Mevsimine uygun şekilde çeşitli renklerde meyve ve sebze tüketin. Yıkarken de sirkeli veya karbonatlı suda bekletmeyi unutmayın.

- Bağışıklık için en önemli şeylerden biri D vitaminidir. Eksikliğine sıkça rastlandığı için takviye olarak almakta fayda vardır. Tek başına alınan D vitamini takviyesi yumuşak dokularda kalsiyum birikmesine sebep olabiliyor. Bunu önlemek için K2 vitaminiyle beraber alınmasında fayda var. Bazı takviyelerde bu iki vitamin bir arada mevcuttur.

- C vitamini (taze sebze ve meyvelerler), probiyotik (kefir gibi fermente besinler ), omega 3 (haftada 2-3 kez balık, keten tohumu, chia tohumu, semizotu), betaglukan (yulaf), çinko (deniz ürünleri, kırmızı et, karaciğer ve süt), selenyum (günde 1 avuç Brezilya fındığı), magnezyum (günde 1 avuç badem), zerdeçal, ekinezya bağışıklığı artırır. Besinlerle yetersiz alınıyorsa bir uzmana danışarak takviye olarak da kullanılabilir.

- Sarımsak, soğan, Hindistan cevizi yağı (günde 1 tatlı kaşığı kadar), elma sirkesi gibi antiviral etkiye sahiptir. Koronavirüsü önlemek için kanıtlanmış hiçbir besin olmasa da bağışıklığı artırmak için bunlardan faydalanın.

- Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, beyaz ve kara lahana gibi yüksek fitokimyasal bileşik içeren besinler güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Beslenmenizde mutlaka bu besinlere de yer verin.

- Şekerli ve paketli ürünlerden uzak durmaya çalışın.

- Sigara ve alkol kullanıyorsanız, kullanıma bir süre ara verin ya da azaltın.

- Evde kalmanın önemli olduğu şu günlerde, evde yapılabilecek egzersizler yaparak vücudunuzu rahatlatın. Meditasyon, yoga gibi yöntemlerden faydalanın.

Koronavirüse karşı tedbir almak elbette ki çok önemli. Fakat bunu aşırı hale getirmek kaygınızı arttırabilir. Unutmayın ki stres bağışıklık sisteminizin zayıflatan en önemli etkenlerden biridir. Lütfen kontrolünüzde olan tedbirleri abartmayarak yerine getirin. Çok gerekmedikçe evde kalmaya özen gösterin. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa sosyal mesafeyi koruyun ve eve gelir gelmez ellerinizi 20-30 saniye önerilen şekilde yıkayın. Bu dönemde evde kalarak sevdiklerinizle, ailenizle, evcil dostlarınızla daha fazla zaman geçirmenin keyfine varın. Okumayı ertelediğiniz kitapları okuyun. İzlemeyi ertelediğiniz dizi, film ne varsa izlemeye başlayın. Mutfakta daha fazla zaman geçirip sağlıklı yemekler hazırlayın. Vakit varken kuru baklagilleri haşlayıp, mevsim sebzelerini şoklayıp sonradan kullanabileceğiniz şekilde buzluğa atın. Hızlı yaşantılarımıza bu şekilde biraz ara vermek ve düşünmek belki hepimize iyi gelecektir.