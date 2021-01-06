Koronavirüs testi yaptırmak istemeyen çocuklara nasıl yardımcı olunur?

Koronavirüs testi için burundan sürüntü alınıyor. Bu testin aslında acısından çok rahatsız edici olması insanları tedirgin ediyor. Çocuklar için daha da endişe verici olan bu durumu basitleştirmenin yolları da yok değil. İşte onlardan bazıları…

Hazırlık aşaması

Ebeveynler bazen çocuklarına hastanede yapılacak testleri söylemekten kaçınırlar. Çünkü söylediklerinde çocuklarının hastaneye gitmekten kaçınacağını düşünürler. Koronavirüs testi gibi gerekli olan tıbbi prosedürleri yerine getirmeden önce çocuklara mutlaka söylemelisiniz. Çocukları buna hazırlamalısınız. İyi bir hazırlık kaygıyı azaltır ve kontrol hissini geliştirir. Gitmeden önce çocuğunuza bu testi neden yaptırması gerektiğini açıklayın. Sürprizlerden kaçının ve test sırasında neler yapılacağını söyleyin. Doktor ve hemşirelerin korunaklı bir ekipman giymesi çocukları korkutan başka bir sebep olabilir. Bunu da öncesinde çocuğunuza kesinlikle açıklamalısınız.

Konfor sağlayın

Çocuğun rahat hissetmesi, tıbbi işlemler sırasında onları güvende tutmanın en önemli yoludur. Burundan sürüntü alınması için, çocuğunuzu sırtı göğsünüze gelecek şekilde kucağınızda tutmak en iyi seçimdir. Yatıştırıcı sözlerinizle onlara güven verirken, kollarını ve ellerini yüzlerinden uzak tutmak için onlara sarılabilirsiniz.

Pratik yapın

Burundan sürüntü örneği alabilmek için çocuğunuzun kısa bir süre hareketsiz kalması gerekir. Fazla hareketli çocuklar için bu rahatsız edici olabilir. Çocuklardan kendilerini bir heykel olarak hayal etmelerini istemek harika bir strateji. Onlara meydan okuyarak bu alıştırmayı bir oyun haline getirebilirsiniz.

Odaklarını değiştirin

Ebeveynler çocukların dikkatlerini neyin çekeceğini çok iyi bilir. Çocuğunuzu koronavirüs testine götürdüğünüzde en sevdiği müzik veya bir oyuncakla dikkatini dağıtın. Özellikle de bunu işlem öncesinden yapmaya başlayın ki çocuğunuz korkusunu yenebilsin.

Seçimi çocuğa bırakın

Eğer aile tümüyle test olacaksa, önce kimin olacağını bir kura çekerek seçin. Seçimi de çocuğunuza bırakın. Bu şekilde çocuk bu durumu eğlenceli hale getirebilecek. Bu duruma bir de ödül ekleyebilirsiniz. Zorlukların üstesine gelme konusunda motivasyona ihtiyacı olan çocuğunuza test sonucunda bir ödül sunun.

Stres yapmayın

Çocuklarınızın rahat hissetmesi için sizin de rahat olmanız çok önemlidir. Çocuklar sizin stresli olduğunuzu kolaylıkla anlar. Tüm bu test sürecinde çocuğunuzun yanında olun.