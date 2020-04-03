Koronavirüs sürecinde öğretmenler öğrencilerle nasıl sağlıklı iletişim kurabilir?

Öğrenciler hayatları boyunca zamanlarının büyük kısmını ebeveynlerinden sonra öğretmenleri ile geçirirler. Bu bir öğrencinin öğretmeni ile kuracağı güçlü ilişkinin ne kadar kritik olduğunu bize gösterir. Öğretmen ve öğrenciler bu zaman içerisinde güçlü sosyal bağlar geliştirirler.

Koronavirüs nedeni ile okulların kapalı olması ve öğretmenleri ile iletişimlerinin azalması çocuklar için alışılması zor bir süreç olarak algılanabilir. Çocuklar hayatlarında önemli bir rolü olan öğretmenleri ile rutinlerini koruyarak belirsizliğin yarattığı kaygıdan kurtulabilirler.

Bu sürecin biteceğini öğretmenlerinden duymaya ihtiyaçları var

Öğretmenlerin fiziksel mesafelere rağmen iletişim kurabileceklerini çocuklara hissettirebilmesi önemlidir.

Kısa bir telefon görüşmesi, mail ya da çekilecek kısa videolar gibi iletişim yolları öğretmen ve öğrenciler arasındaki bağlantının devam etmesini sağlayacaktır.

Öğretmenlerin ders konuları dışında öğrencileri ile iletişim kurması ve her birine ilgi ve ihtiyaçları yönünde zaman ayırması çok değerlidir.

Mümkün olduğunca iletişim gün ve saatlerinin belirli olması rutin oluşturmak için önemlidir.

Çocukların değerli olduklarını, özlendiklerini ve bu sürecin biteceğini öğretmeninden duyması kendilerini iyi hissettirecektir.

Tüm sınıfın katılabileceği görüntülü konuşma ya da öğretmenleri ile paylaşabilecekleri etkinliklerin olması sınıf aidiyetinin devam etmesini sağlayacaktır.

Öğretmenleri tarafından verilen ufak görev ve sorumlulukları yerine getirmek isteyen çocuklar evde geçirilen günlere daha kolay adapte olacaktır.

Çocuklar kendileri için önemli olan yetişkinlerin düşünce ve davranışlarından etkilenir, bunları içselleştirirler. Okulların kapalı olduğu günlerde kişilik ve karakter oluşumunda büyük paya sahip olan öğretmenlerin yaklaşımları da çocuklar için çok değerlidir. Öğretmenleri sayesinde öğrenciler daha keyifli, kaliteli zaman geçirebilir ve bir yetişkinin verdiği güven duygusunu içselleştirebilirler.