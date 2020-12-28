Koronavirüs endişe yaratmaya devam ediyor… Çocukların sık sık yüzlerine dokunması nasıl önlenir?

Koronavirüs, öksürük ve hapşırıklardan gelen damlacıklar ile yayıldığından kolayca bulaşabilir. Temel hijyen de her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Virüse maruz kalmış birinin dokunduğu kapı koluna dokunmayla bile bulaşabilir. Elleri sabun ve suyla yıkamak veya el dezenfektanı kullanmak virüsün bulaşmasını önlemek için etkili de olsa, uzmanlar yüze dokunmamayı de öneriyor. Ebeveynlerin de bunu çocuklarına uygun şekilde açıklamaları ve ellerini sık sık yüzlerine götürmelerini önlemeleri çok önemlidir.

Sık sık ellerini burnuna götüren çocuklar için bir mendil kullanmasını önerebilirsiniz. Bu öneri hastalık zamanlarında ciltle teması kesmek için etkili olabilir. Bununla birlikte ellerini sık sık yıkamalarını ve dezenfekte etmelerine de teşvik etmelisiniz.

Sık sık ellerini yüzüne götürmemesi için çocuklarınızı meşgul tutmayı deneyebilirsiniz. Örneğin bir yap-boz yapmasını sağlayabilir veya sevdiği bir oyunu birlikte oynayabilirsiniz.

Çocukların yüzlerini gıdıklayan saçlar, yüzlerine dokunmalarının bir başka önemli nedenidir. Saçları geri itme dürtüsü ile ellerini de sık sık yüzlerine götürürler. Saçlarını daha kısa tutmayı veya rahatsız etmeyecek biçimde toplamayı deneyebilirsiniz. Bu sayede gözlerinin önüne gelen saçları itmek için ellerini sık sık yüzlerine götürmeleri gerekmeyecektir.

Öksüren veya hapşıran, kısaca hasta insanlardan uzak durmalısınız. Bunu çocuklarınıza da öğütlemelisiniz. Hijyene biraz daha önem vererek ve çocukların ellerini sık sık temizlemesini sağlayarak sadece koronavirüsten değil, gribal enfeksiyonlardan da koruyabilirsiniz.