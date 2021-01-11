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Çocuk Sağlığı
Hürriyet Aile Özel, Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı çocuklar için gerekli mi?

Melin Kahraman
Melin Kahraman
mkahraman@hurriyet.com.tr
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Melin Kahraman
Melin Kahraman
mkahraman@hurriyet.com.tr
Koronavirüs aşısı çocuklar için gerekli mi?
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Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ederken Covid-19 aşısının çocuklara uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Koronavirüs aşısı çocuklara kesinlikle uygun formda ve yeterli doz aralığında vurulmalıdır” dedi.

Koronavirüs, çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülse de “Çocuklar aşılanmalı mı?” sorusu ebeveynler tarafından merak ediliyor.  Aşıların bizi ve özellikle de çocuklarımızı hastalıklardan koruduğunun altını çizen Prof. Dr. Vefik Arıca, çocukların aşılanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklar da koronavirüs aşısı olacak

Prof. Dr. Vefik Arıca, “Koronavirüs aşısı çocuklar için de gerekli. Yetişkinler yeterli sayıda aşılandıktan sonra aşılama sonucunda etkinlik, güvenilirlik, yan etkiler açısından çok sayıda bilimsel veri çıkacaktır. Aşı çocuklar için de vurulabilir kanaati çıkarsa uygun doz ve formda aşılamaya geçilmelidir. Bu da 2021 yılının ikinci yarısına denk gelecektir” şeklinde konuştu.

Öğretmenlere aşı önceliği verilecek ancak…

Aşı konusunda öğretmenlere öncelik verileceğini ancak bu durumda öğretmenlerin aşılanmamış onlarca öğrenci ile aynı ortamda kalabileceklerini belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, kafa karışıklığı yaratan konu hakkında şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz ve milli eğitim camiasından bu konuda pek çok kişi endişelerini bildiriyor. Evet, öğretmenler ilk etapta aşılanacak gruplar arasında yer alırken aynı zamanda 30-40 kişilik aşısız bir çocuk kitlesiyle de karşı karşıya kalacaklar. Bu durumda yapılacak tek şey ise bilinen klasik maske, mesafe, hijyen kurallarına aynen devam etmek olacaktır.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamaBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, çeşitli ülkelerde gündeme gelen koronavirüs aşının dozunu azaltma uygulamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kara, ''mRNA aşısının çok yüksek antikor oluşturduğu biliniyor; ama bunun dozunun yarısını verdiğimizde ya da azalttığınızda da aynı cevabı verecek mi onu bilmiyoruz. Dozu azaltmak mümkün değil" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kara ayrıca, evlere gidilerek aşılama yapılmayacağı, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama programında mail ya da mesaj ile bilgilendirmenin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Sema Turan da "Mesajlar ya da mailler tamamen dolandırıcılık üzerine yapılan iletiler. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir uygulaması yok" dedi.
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Melin Kahraman
Melin Kahraman
mkahraman@hurriyet.com.tr
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