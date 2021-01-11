Koronavirüs aşısı çocuklar için gerekli mi?

Koronavirüs, çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülse de “Çocuklar aşılanmalı mı?” sorusu ebeveynler tarafından merak ediliyor. Aşıların bizi ve özellikle de çocuklarımızı hastalıklardan koruduğunun altını çizen Prof. Dr. Vefik Arıca, çocukların aşılanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklar da koronavirüs aşısı olacak

Prof. Dr. Vefik Arıca, “Koronavirüs aşısı çocuklar için de gerekli. Yetişkinler yeterli sayıda aşılandıktan sonra aşılama sonucunda etkinlik, güvenilirlik, yan etkiler açısından çok sayıda bilimsel veri çıkacaktır. Aşı çocuklar için de vurulabilir kanaati çıkarsa uygun doz ve formda aşılamaya geçilmelidir. Bu da 2021 yılının ikinci yarısına denk gelecektir” şeklinde konuştu.

Öğretmenlere aşı önceliği verilecek ancak…

Aşı konusunda öğretmenlere öncelik verileceğini ancak bu durumda öğretmenlerin aşılanmamış onlarca öğrenci ile aynı ortamda kalabileceklerini belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, kafa karışıklığı yaratan konu hakkında şunları söyledi:

“Öğretmenlerimiz ve milli eğitim camiasından bu konuda pek çok kişi endişelerini bildiriyor. Evet, öğretmenler ilk etapta aşılanacak gruplar arasında yer alırken aynı zamanda 30-40 kişilik aşısız bir çocuk kitlesiyle de karşı karşıya kalacaklar. Bu durumda yapılacak tek şey ise bilinen klasik maske, mesafe, hijyen kurallarına aynen devam etmek olacaktır.”