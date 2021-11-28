Koronada sırt ağrısı nasıl, neden olur, ne kadar sürer?

COVID-19, SARS-CoV-2 adı verilen koronavirüs ailesindeki bir virüsün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. En tipik olarak ateş, öksürük ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlara neden olur.

Vücut ağrıları ve ağrıları da en sık bildirilen semptomlar arasındadır. Alt sırt, COVID-19'lu kişilerin ağrı hissettiğini bildirdiği en yaygın yerlerden biridir. Peki, koronada sırt ağrısı neden, nasıl olur? Sırt ağrısı korona belirtisi midir? İşte detaylar...

Sırt ağrısı korona belirtisi mi?

2020 yılında yapılan bir araştırmaya, ağrının COVID-19'un en yaygın semptomlarından biri olduğunu ve bazen başka semptomların yokluğunda sıklıkla erken semptomlardan biri olarak ortaya çıktığını gösterdi. İnsanların en sık bildirdiği ağrı türleri şunlardır:

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Sırt ağrısı

Bununla birlikte, sır ve eklem ağrıları yaşamanız mutlaka COVID-19'unuz olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda yaygın erken grip belirtileridir.

Koronada sırt ağrısı neden olur?

Genel vücut ağrıları, kas ağrısı veya eklem ağrısı, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonların yaygın semptomlarıdır. Ağrının öncelikle vücudunuzun bağışıklık tepkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bir COVID-19 enfeksiyonu, bağışıklık sisteminiz tarafından sitokin adı verilen proinflamatuar moleküllerin salınımını uyarabilir. Araştırma, bu moleküllerin, sinirlerinize etki eden ve beyninize ağrı mesajları gönderen prostaglandin E2 adlı bir molekülün oluşumunu uyarabileceğini gösterdi.

Bir başka 2020 araştırma incelemesi, viral enfeksiyonların neden olduğu kas ağrılarının interlökin-6 adı verilen spesifik bir sitokinin yukarı regülasyonu ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

Ayrıca COVID-19'a neden olan virüsün ağrı gelişiminde rol oynayan doku hasarına neden olabileceği öne sürüldü.

COVID-19'a neden olan virüs, hücrelerinize girmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) adı verilen bir enzimi taklit edebilir. 2020 araştırma inceleme bu bölümün başında bu enzim için reseptörler sizin iskelet kasları dahil olmak üzere vücudun birçok yerinde, bulunan gösterdi.

SARS-CoV-2'ye benzer bir virüsün neden olduğu bir solunum yolu hastalığı olan şiddetli akut solunum sendromu (SARS) geliştiren kişiler üzerinde yapılan otopsi çalışmalarında , kas dokusunda virüsün kanıtı bulunamadı. Bu nedenle, COVID-19'lu kişilerde kas hasarının bir ağrı nedeni olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Koronada sırt ağrısı nasıl olur?

Sırt ağrısının birçok olası nedeni olabilir. Ayrıca pozitif bir COVID-19 tanı testiniz olmadıkça sırt ağrınızın COVID-19'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmek imkansızdır. Ancak, tanı testleri yüzde 100 doğru değildir.

COVID-19'un neden olduğu sırt ağrısı, genellikle ani bir kas yaralanmasına eşlik edebilecek keskin veya bıçaklayıcı bir ağrı yerine derin bir ağrı olarak tanımlanır. Viral enfeksiyonların neden olduğu ağrı, kas yaralanmalarının neden olduğu ağrıya göre duruşunuzu değiştirerek daha az hafifletilir.

Koronada sırt ağrısı ne kadar sürer?

Sırt ağrısı genellikle hastalığın erken evrelerinde ortaya çıkar, ancak enfeksiyondan sonra haftalar veya aylarca devam eden uzun süreli bir semptom da olabilir.