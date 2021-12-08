Koronada hapşırma olur mu? Soğuk algınlığını koronavirüsten ayıran belirtiler

Ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybının en belirgin koronavirüs belirtileri arasında yer aldığı biliniyor. Ancak kışın ortaya çıkan soğuk algınlığının belirtilerinden olan hapşırmanın koronavirüs göstergesi olup olmadığı merak konusu. Peki koronada hapşırma olur mu? İşte COVID-19'da hapşırmanın anlamı...

Hapşırmak Koronavirüs Belirtisi Mi?

Uzmanlara göre, hapşırma klasik bir koronavirüs belirtisi değildir ve ayrıca ateşiniz, öksürüğünüz veya koku ve tat kaybınız olmadıkça, NHS'ye göre bir teste ihtiyacınız yoktur.

Hapşıran bir kişi enfeksiyonları yayabilir, bu yüzden hapşırırken çevreye tükürük saçmamaya dikkat edin ve kullandığınız peçeteyi ya da maskeyi çöp kutusuna koyduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Koronavirüs ve diğer hastalıkların yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için:

Ellerinizi düzenli olarak yıkayın.

Sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda yüz kapatıcı kullanın.

Evinizde olmayanlarla aranıza mesafe koymaya çalışın.

En Belirgin Koronavirüs Belirtileri ve Yapılması Gerekenler

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.