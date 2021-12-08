Koronada hapşırma olur mu? Soğuk algınlığını koronavirüsten ayıran belirtiler
Covid-19 çeşitli varyantlarıyla birlikte tüm dünya üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bunun yanında kış aylarının bir getirisi olarak soğuk algınlığı belirtileri de koronavirüs belirtileriyle karıştırılmaya başlandı. İki hastalıkta da benzer belirtilerin olması ise kafa karışıklığına neden oldu. Bu belirtilerden biri de hapşırma oldu. Peki, koronada hapşırma olur mu, hapşırmak koronavirüs belirtileri arasında mı? İşte merak edilenler...
Ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybının en belirgin koronavirüs belirtileri arasında yer aldığı biliniyor. Ancak kışın ortaya çıkan soğuk algınlığının belirtilerinden olan hapşırmanın koronavirüs göstergesi olup olmadığı merak konusu. Peki koronada hapşırma olur mu? İşte COVID-19'da hapşırmanın anlamı...
Hapşırmak Koronavirüs Belirtisi Mi?
Uzmanlara göre, hapşırma klasik bir koronavirüs belirtisi değildir ve ayrıca ateşiniz, öksürüğünüz veya koku ve tat kaybınız olmadıkça, NHS'ye göre bir teste ihtiyacınız yoktur.
Hapşıran bir kişi enfeksiyonları yayabilir, bu yüzden hapşırırken çevreye tükürük saçmamaya dikkat edin ve kullandığınız peçeteyi ya da maskeyi çöp kutusuna koyduktan sonra ellerinizi yıkayın.
Koronavirüs ve diğer hastalıkların yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için:
- Ellerinizi düzenli olarak yıkayın.
- Sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda yüz kapatıcı kullanın.
- Evinizde olmayanlarla aranıza mesafe koymaya çalışın.
En Belirgin Koronavirüs Belirtileri ve Yapılması Gerekenler
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar:
- Ateş
- Öksürük
- Yorgunluk
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Daha seyrek görülen semptomlar:
- Boğaz ağrısı
- Baş ağrısı
- Ağrı ve sızı
- İshal
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
- Gözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı
- Göğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.