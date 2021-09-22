Körebe nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Körebe kaç kişiyle oynanır?

Körebe, dünya genelinde oynanan ve genellikle çocuklar tarafından sevilen bir oyundur. Oldukça eğlenceli olan körebe oyununu oynamak için bazı kuralları yerine getirmek gerekir. Çünkü oyun ancak bu kurallar çerçevesinde oynanabilir.

Körebe Nasıl Oynanır?

Körebe, bir ebe ve diğer oyuncular ile oynanır. Oyunda amaç ebenin oyunculardan birini yakalamasıdır. Ancak ebe, oyunculardan birini yakalarken bu işlemi gözleri kapalı bir şekilde gerçekleştirir. Ebenin gözleri bir bez ya da şal ile kapatılır. Bu sayede etrafını göremez. Diğer oyuncuları ses sayesinde takip eder. Bir kişiye dokunmaya çalışır. Dokunduğu kişi yeni ebe olur.

Körebe Oyununun Kuralları Nelerdir?

Körebe oyunu basit kurallara sahip olan bir oyundur. Hem zevkli hem de kalabalık ile oynanabilen bu oyunda ilk kural bir ebe seçilmesidir. Diğer kural ise ebenin gözlerinin bağlanmasıdır. Ebe oyunda etrafını göremez. Bu sayede etrafında oyuncular dolaşır ve ebe bu oyunculardan birine gözleri kapalı olarak dokunmaya çalışır.

Oyun kurallarına göre ebenin dokunduğu kişi yeni ebe olur. Bir diğer kural ise oyunculardan biri birden fazla ebe olabilir. Yani ebeye sürekli yakalanan bir kişi sürekli olarak ebe olabilir. Oyuncuların gözleri kapatılmaz. Ebenin etrafında olan oyuncular ebeye dokunarak da ona ipuçları verir. Ebe olan kişi kime dokunursa o kişi ebe olur. Oyun kurallarından biri de en az 3 kişi ile oynanmasıdır. Bu 3 kişiden biri ebe olarak seçilir.

Körebe Kaç Kişiyle Oynanır?

Körebe oyunu, en az 3 kişi ile oynanan bir oyundur. Ancak oyunda kişi sınırı bulunmamaktadır. Çünkü oyunda amaç bir kişiyi yakalamaktır. Seçilen 1 kişi ebe olurken yakalamaya çalışması için en 2 kişi olmalıdır. Oyun alanının müsait olma durumuna göre kişi sayısı çoğaltılabilir. Kişi sayısı oyuncular tarafından belirlenebilir.