Köprücük kemiği nedir, nerede? Köprücük kemiği kırığı belirtileri ve tedavisi

Köprücük kemiği kırıklarının yaygın olarak sebeplerinden biri darbe almasıdır. Omuza darbe almak, trafik kazaları ya da düşme gibi sebepler köprücük kemiği kırılmasına neden olabilmektedir. Çocukluk çağında ve profesyonel spor yapanlarda çok sık görülse dahi her yaştan bireyin yaşama ihtimali olduğu problemlerden biridir. Zira bazı insanlarda darbe almadan da köprücük kemiği kırılabilmektedir. İşte, köprücük kemiği ve kırığı hakkında detaylı bilgiler…

Köprücük kemiği nedir?

Köprücük kemiği kırığı yani bilimsel latince adıyla klavikula kırığı özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde sık karşılaşılan bir yaralanma türüdür. Köprücük kemiği, üst göğüs kemiğini omuz kemiğine bağlayan parçadır. Yetişkin bir insanda yaklaşık olarak 15 santimetre kadar uzunluğa sahiptir. Genellikle köprücük kemiğinin kırılması genelde düşme, spor yaparken yaralanma ve trafik kazalarından sonra meydana gelir.

Köprücük kemiği nerede?

Köprücük kemiği, göğüs kemiğinin üst ucu ile omuz başı arasında yer alan köprücük kemiği, bu bölgenin iki tarafında da bulunmaktadır. Uzun bir kemik olmasının yanı sıra kıvrımları eşliğinde yayvan bir S şeklinde uzanır. Göğüs kemiği ve kürek kemiği arasında bir köprü oluşturarak hareket sistemini etkin tutar. Diğer bir değişle kürek kemiği ile beraber eklem oluşturur. İnsan anatomisinde yatay olarak tek uzun kemik olmasının yanı sıra, yaygın olarak en sık kırılma sorunları yaratan bölümdür.

Köprücük kemiği kırığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Köprücük kemikleri yaygın şekilde kırılır ve genelde sebebi darbedir. Özellikle omuz bölgesine alınan darbe, trafik kazaları ile çarpma durumlarıyla köprücük kemiği kırılabilir. Hatta bazı insanlarda hiçbir darbe yaşanmadan da bu kemik kırılabiliyor. İşte, köprücük kemiği kırığını anlamaya yardımcı olacak bazı belirtiler;

Omuzu hareket ettikçe acı hissi

Omuzda şişme

Kırık çevresinde hassasiyet durumu

Omuz çevresinde morarma

Omzun üstünde veya yakınında meydana gelen çıkıntı

Omzu hareket ettirmeye çalışırken çatırtı şeklinde sesler

Omzu hareket ettirememe

Köprücük kemiği kırığı olan bölgedeki kolu kaldıramama

Kürek kemiği kırığı olan kolu vücuda yakın tutma ihtiyacı

Köprücük kemiği kırığı tedavisi

Köprücük kemiği kırığı genelde ameliyat dışı operasyonlarla iyileştirilir. Ancak kırık çevresinde meydana gelen şişlik, yırtık, deforme ve damar-sinir yaralanması gibi durumlar nedeniyle tedavi eş zamanlı şekilde gerçekleştirilir.

Köprücük kemiği kırığı tedavisinde ilk önce düzeltme, sabitleme, ağrı kesici tedaviler, buz kompresi uygulanabilir. Çoğu köprücük kemiği kırıkları omuz kol askısı veya omuz sabitleyici bandajlar ile tedavi edilirler. Genellikle 3-4 haftalık sabitleme kırık kaynaması için yeterli olmaktadır.