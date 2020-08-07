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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Konsantrasyon ve dikkat gelişimi için çok faydalı

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Konsantrasyon ve dikkat gelişimi için çok faydalı
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Şimdiki çocuklar nasıl ki ellerinde telefon tablet ile geziyorsa bizim zamanımızda da hepimiz elinde Tetris bütün parçaları uygun yere koyma derdindeydik. Basitmiş gibi görünen bu oyununun aslında birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Tetris oyunu düşünme gücünü arttırıyor. Mantık yürütme, konsantrasyon, dikkat gelişimi için birçok faydası olduğu kanıtlanan oyun tam bir zihni egzersizi halini alıyor. Göz tembelliği olan kişilere de faydası olan Tetris, iki gözün aynı anda çalışmasını sağlıyor.

Çocukların eline elektronik alet vermeyi tercih etmiyorsanız bir karton parçası ve kapaklardan da çok rahatlıkla bu oyunu yapabilirsiniz. Çocuğunuz oynarken siz de bu sırada kahvenizi yudumlayıp kendinizle gurur duyabilirsiniz.

Malzemeler

Karton kutu

Şişe kapağı

Renkli kağıt

Yapıştırıcı

Yapılışı

Kare şeklinde çok büyük olmayan bir kutu temin edilir.

Eğer kapaklı bir kutuysa, karton ortadan ikiye bölünür.

Şişe kapakları Tetris blogu olacak şekilde birbirine yapıştırılır.

Eğer ki metal gazoz kapağı kullanılacaksa ortalarına renkli kağıtlar yapıştırılır.

Ve oyun hazır, iyi eğlenceler.

Konsantrasyon ve dikkat gelişimi için çok faydalı

Faydaları

Renk gruplaması yapar.

Boyut ve şekil ayrımı yapar.

Dikkat konsantrasyon becerilerini destekler.

Belli bir olaya odaklanır.

Kurallı oyun oynar.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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