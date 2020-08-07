Konsantrasyon ve dikkat gelişimi için çok faydalı
Şimdiki çocuklar nasıl ki ellerinde telefon tablet ile geziyorsa bizim zamanımızda da hepimiz elinde Tetris bütün parçaları uygun yere koyma derdindeydik. Basitmiş gibi görünen bu oyununun aslında birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz?
Tetris oyunu düşünme gücünü arttırıyor. Mantık yürütme, konsantrasyon, dikkat gelişimi için birçok faydası olduğu kanıtlanan oyun tam bir zihni egzersizi halini alıyor. Göz tembelliği olan kişilere de faydası olan Tetris, iki gözün aynı anda çalışmasını sağlıyor.
Çocukların eline elektronik alet vermeyi tercih etmiyorsanız bir karton parçası ve kapaklardan da çok rahatlıkla bu oyunu yapabilirsiniz. Çocuğunuz oynarken siz de bu sırada kahvenizi yudumlayıp kendinizle gurur duyabilirsiniz.
Malzemeler
Karton kutu
Şişe kapağı
Renkli kağıt
Yapıştırıcı
Yapılışı
Kare şeklinde çok büyük olmayan bir kutu temin edilir.
Eğer kapaklı bir kutuysa, karton ortadan ikiye bölünür.
Şişe kapakları Tetris blogu olacak şekilde birbirine yapıştırılır.
Eğer ki metal gazoz kapağı kullanılacaksa ortalarına renkli kağıtlar yapıştırılır.
Ve oyun hazır, iyi eğlenceler.
Faydaları
Renk gruplaması yapar.
Boyut ve şekil ayrımı yapar.
Dikkat konsantrasyon becerilerini destekler.
Belli bir olaya odaklanır.
Kurallı oyun oynar.
Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.
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