Konjektör nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? (Araba ve motosiklet)

Konjektör, alternatör tarafından üretilen elektriğin akım ve voltunu kontrol eden bir sistemdir. Aynı zamanda aracın hızı arttıkça voltaj ve akımı dengeleme potansiyeli teşkil eder. Bu şekilde herhangi bir arıza çıkarmadan sağlıklı bir sürüş imkanı sunar.

Konjektör Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Araçların en önemli parçalarından bir tanesi olan konjektör, alternatör ile birlikte üretilen elektriğin akım ve volt üzerinden ayarlamayı sağlar. Birçok araçta şarj dinamosu, alternatör yerine kullanılmaktadır. Özellikle konjektör, araç alternatörlerinde üretimi gerçekleşen elektriğin tesisat kısmına aktarılması konusunda kullanılan önemli bir parçadır. Bu şekilde belirli bir voltaj sınırında sistemin kalmasına olanak sağlamaktadır.

Farları ve bujileri ile birlikte aküye elektriğin aktarılabilmesi için konjektör büyük öneme sahiptir. Elektriğin araca düzenli şekilde aktarılmasını sağlayarak akünün bitmesine engel olmaktadır.

Konjektör Nasıl Çalışır?

Regülatör ya da diğer bir ismi ile araba konjektörleri, elektriğin voltaj sınırında kalmasını sağlar. V kayışına bağlı olan alternatör, motor devri ile paralel bir şekilde yavaş ve hızlı dönen bir bölümdür. Bu devirlenmeler sırasında araba konjektörleri düşebilir ve yükselen voltajı belirli bir seviyede sabitler.

Genel olarak araba konjektörleri, şarj dinomasundan gelen elektriği uygun volta çevirir. Bu özelliği ile birlikte motorun çalışması için farlara, bujilere ve aküye gerekli enerjiyi sağlar.

Konjektör Arızası Neden Olur?

Araçların sağlıklı ve uzun süre hareket edebilmesi için her daim akünün dolu olması gerekir. Alternatörün ürettiği elektriğin akım ve voltunu kontrol eden konjektör, akünün sürekli olarak dolu kalmasını sağlar. Eğer söz konusu konjektör arızası olursa herhangi bir şekilde araca elektrik gitmez. O halde elektrik gereksimi duyan tüm parçalar araç içerisinde kullanılamaz hale gelir.

Akünün zaman içerisinde bitmesi ile birlikte konjektör sistemi düzelene kadar araç hareket etmez. Bu nedenle aracın periyodik olarak kontrolden geçmesi konjektör arızası yaşanmaması adına çok önemlidir.

Konjektör Arızası Tamiri ve Onarım Ücreti

Eğer elektrik konjektör arızalandıysa aracın şarj dinamosu sökülmek zorundadır. Ortalama bir otomobil için konjektör fiyatı 200 ile 300 lira arasındadır. Ne yazık ki tamir edilemeyen bir parça olan konjektörün yenisi ile değiştirilmesi gerekir.