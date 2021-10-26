Kombiye su basma nasıl yapılır, ne işe yarar? Kombiye su doldurma vanası hangi yönde açılır?

Kombinin sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışabilmesi noktasında basma işlemi ele alınmalıdır. Bireysel olarak gerçekleşecek olan bu işlem, aşamaları takip etmek suretiyle kolayca yapılabilmektedir.

Kombiye Su Basma Nasıl Yapılır?

Kombiye su basma işlemi genelde doldurma musluğu ile beraber yapılır. Tabii bazı durumlarda bunu gerçekleştirmek adına özel anahtar gerekebilir. Kombinin alt tarafında bulunan doldurma musluğu mavi ya da siyah renk üzerinden mandal veya silindir şekline sahiptir. Saat yönünün tersi yönünde belli bir oranda çevirmek suretiyle kombiye su basma işlemi yapılabilmektedir. Tam tersi istikamette çevirme işlemi gerçekleştirildiği vakit, bu bölüm daha fazla sıkılabilir.

Kombiye Su Basma Ne İşe Yarar?

Genelde kalorifer tesisatı içerisinde suyun seviyesi 1 bar basıncı altına düştüğü vakit kombiye su basma işlemi gerçekleştirilmektedir. Çünkü bu basıncın altına düşme durumu ile karşı karşıya kalındığı zaman, kombi kodlama üzerinden uyarı verir ve güvenlik açısından çalışmaz. Yani daha çok kombinin zarar görmemesi adına bir uyarı kapsamında kombinin çalışmasında engelleyen bir kodlamadır. Bunun yaşanmaması için ise mutlaka kombiye su basma işlemi gerçekleştirilmelidir.

Kombiye Su Doldurma Vanası Hangi Yönde Açılır?

En çok merak edilen konular içerisinde kombi su doldurma vanası açısından hangi yönde çevrilmesi gerektiği geliyor. Bu doğrultuda doldurma musluğu olarak da bilinen yapı saatin tersi yönünde çevrilmelidir. Bu yapıldığı vakit kombiye su basma işlemi gerçekleştirilir ve 1 bar basıncının üstüne çıkma durumu sağlanır.