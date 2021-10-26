Kombinin havası nasıl alınır? Kombi hava yaparsa eşanjör havası nasıl alınır?

Belirli zaman dilimi içerisinde kombide hava birikir. Bu birikimin çıkarılabilmesi ve kombinin düzgün şekilde çalışabilmesi adına, ele alınması gereken birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bunlar hem bireysel olarak yapılabilir ya da bir uzman desteği altında kolayca çözümlenebilir.

Kombinin Havası Nasıl Alınır?

Kombilerin üzerinde özellikle purjörler bulunur. Bu yapılar sayesinde kombi içerisindeki hava otomatik olarak alınmaktadır. Ancak eğer kombi üzerinde yer alan purjörler havayı boşaltma konusunda yardımcı olmuyor ise, o zaman bireysel açıdan müdahale gerçekleştirmek gerekmektedir. Böyle durumlarda pompanın yanında bulunan rekorun sökülmek suretiyle kombinin havasının alınması yeterlidir. Eğer bu durum bireysel olarak gerçekleşemiyorsa, o vakit yetkili servis üzerinden uzman bir destek almak gerekebilir.

Kombi Hava Yaparsa Eşanjör Havası Nasıl Alınır?

Kombi hava yaparsa eşanjör üzerinden havanın nasıl alınacağı merak edilen konular içerisinde bulunuyor. Bu durum genelde kombiler üzerinde bulunan purjörler sayesinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. O yapılar periyodik olarak kombi içerisinde bulunan havanın belli zaman aralıklarında alınmasına yardımcı olmaktadır. Tabii bu durum gerçekleşmediğinde ve purjörler yardımcı olmadığı zamanlarda, kombi hava yaptığında eşanjör havasının alınması bireysel çözümler üzerinden gerçekleşmelidir.

Bu bağlamda peteğin üst kısmında bulunan purjör vanası saat diliminin tersi yönünde çevrilmelidir. Bu yapılırken aynı zamanda sıcak suyun gelmesi beklenir. Peteklerden sıcak su gelmeye başladığı andan itibaren, artık havanın tamamen boşaltıldığı anlaşılır. Daha sonra purjör vanası yeniden takılır. Tabii bu destek aynı zamanda uzman teknik servis bünyesinde de yapılabilir ve yardım elde edilebilir.