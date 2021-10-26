Kombide eco ve comfort ne demek, ne anlama gelir? Eco ve comfort modları ne işe yarar?

Özellikle kombiler üzerinde ECO ile beraber Comfort modları önemli bir yere sahiptir. Bu modlar her kombi üzerinde olmaması ile beraber çoğu kombide yer alan bir yapıdır. Taşıdıkları görevler üzerinden bir şekilde kullanılan modlar içerisinde yer alırlar.

Kombide ECO ve Comfort Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kombi üzerinde ayrı görevlere sahip olarak ECO ile beraber Comfort modları bulunmaktadır. Bu modları anlayabilmek için ayrı ayrı ele almak ve tanımını yapmak gerekir.

ECO: Bu mod daha çok oda termostatı gibi bir göreve sahiptir. Böylece cihaz ayarlanan sıcaklığa gelince durması ile beraber, aynı zamanda sıcaklık düştüğü vakit yeniden aktif hale gelir ve çalışır.

Comfort: Adından da anlaşılacağı üzere konfor modu olarak bilinir. Yani sıcaklık ayarlanan derecede üst noktasına çıktığı vakit, alev boyutunu alçaltıp yükseltme özelliği bulunur. Böylece istenilen derece etkin bir şekilde ayarlanabilir.

Bu anlamları ile beraber kombide en önemli yapılar içerisinde yer aldığını ifade etmek gerekir.

ECO ve Comfort Modları Ne İşe Yarar?

Oda sıcaklığını istenilen noktaya getirmek ve aynı zamanda kombinin sağlıklı şekilde çalışabilmesi için bu iki mod büyük öneme sahiptir. Böylece bir termostat görevi gören ECO sayesinde belirlenmiş sıcaklık istenilen dengede kalır. Aynı zamanda ayarlanan sıcaklık üzerinden alev yüksekliğini dengelemek için ise comfort moda ön plana çıkar ve kullanılır. Ortak şekilde her iki mod da oda sıcaklığını sağlıklı ve kaliteli noktaya getirmek için değerlendirilmektedir.