Kombi suyu ısıtmıyor ya da geç ısıtıyor ne yapmalıyım? Kombi suyu nasıl ısıtır?

Kombide oluşabilecek arızalardan birisi de sıcak suyu vermemesidir. Bunun pek çok nedeni olabileceği gibi çözümü de mümkündür.

Kombi Suyu Isıtmıyor Ne Yapmalıyım?

Her kullanıcı musluğu açar açmaz kombisinden sıcak su gelmesini ister. Çoğu zaman kombi hemen sıcak su vermese de bir süre sonra musluktan sıcak su gelir. Birkaç dakika sonra kombi sıcak suyu tesisattan geçirerek musluğa gönderir ve sıcak su gelir. Bu bekleme süresinin uzun sürmesi durumunda sorun yaşanıyor demektir.

Kombinin sıcak suyu vermemesi sıcak su sensöründen kaynaklanıyor olabilir. Bunun dışında kombiye gelen gazın kapalı olması da sıcak suyun gelmesine engel olmaktadır. Bu nedenle ilk olarak kombiye gelen su kanallarının açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Ayrıca kombinin su basınç ayarları da kontrol edilmelidir. Ortalama değeri 1.5 olması gereken basınç kontrol edildikten sonra sıcak su kontrolü tekrar sağlanmalıdır.

Kombi Suyu Geç Isıtıyor Ne Yapmalıyım?

Musluk ile kombi arasındaki mesafe genellikle uzundur. Bu nedenle suyun tesisatta dolaşma süresi de uzamaktadır. Bu sebeple sıcak su musluk açıldığı zaman hemen gelmemektedir.

Bunun dışında musluk ile kombi arasında kalan boru içerisindeki suyu boşaltmadan sıcak su gelmemektedir. Suyun boşalma süresi de biraz uzun sürebilir. Bu durum sıcak suyun musluğa geç gelmesine neden olmaktadır. Bir süre soğuk akan su bir müddet sonra yavaşça ısınmaya başlayacaktır. Bu nedenle suyun geç ısınması ve musluğa sıcak suyun geç gelmesi normal bir durumdur.

Kombi Suyu Nasıl Isıtılır?

Kombilerde yaşanan sorunlardan birisi de sıcak su sorunudur. Çoğu zaman sıcak su geç gelebilir veya herhangi bir arızadan dolayı sıcak su gelmeyebilir. Kullanıcılar kombilerindeki suyu ısıtabilir ve su ayarlarını kendileri yapabilirler. Kombilerde su ayarı şu şekilde yapılmaktadır:

- Cihaz üzerinde yer alan sıcak su ayarı düğmesi saat yönünde çevrildiği zaman sıcak su artar. Eğer ters yöne çevrilir ise suyun sıcaklığı düşer.

- Özellikle kış mevsiminde sıcaklık ayarı düğmesi yüksek tutulmalıdır ve doğru ayarlanmalıdır.

- Kombi ayarlarında sıcaklık ayarları yapılabilmektedir. Sıcaklık ayarının doğru bir şekilde ayarlanması kullanıcıları maliyet yönünden de olumlu etkilemektedir. Bu nedenle kombiler ideal derecede çalıştırılmalıdır.