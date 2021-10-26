Kombi su akıtıyorsa ne yapılması gerekir? Su damlatan ve eksilten kombi nasıl tamir edilir?

Kombi su akıtma durumu ile karşı karşıya kalındığı vakit mutlaka hemen çözüm yöntemleri ele alınmalıdır. Bu durum bireysel yapılacak kontroller ile beraber, daha sonra teknik servis bünyesinde destek üzerine öne çıkar.

Kombi Su Akıtıyorsa Ne Yapılması Gerekir?

Kombi üzerinden su akıntısı iki farklı şekilde yaşanmaktadır. O yüzden yapılan kontroller üzerinden buna bağlı olarak destek almak gerekir. Örneğin eğer su akıntısı kombi içerisinden geliyor ise, o vakit kombi servisinden destek almak gerekmektedir. Ancak eğer sorun borular üzerinden geliyor ise o zaman tesisatçı çağırmak gerekebilir. Tabii bundan önce doldurma musluğu kontrol edilmelidir. Zira böyle bir durumun yaşanması doldurulmasının açık kalmasından kaynaklı olabilir. Eğer doldurma musluğu kapalı ise o vakit servis çağrılmalıdır. Servis gelene kadar ise kombiye herhangi bir şekilde müdahale etmemek büyük öneme sahiptir.

Su Damlatan ve Eksilten Kombi Nasıl Tamir Edilir?

Kombi üzerinden su damlama işlemi gerçekleştirildiği vakit genelde iki farklı yerden destek alınmalıdır. Bu destek amaca göre değişkenlik gösterir. Kombinin hiç bölümünde yaşanan soruna karşı kombi servisi bu konuda işlem gerçekleştirir. Fakat borular üzerinden bir sorun meydana gelmiş ise tesisatçı konuya dahil olur. Ancak bireysel olarak sadece kontrol gerçekleşmelidir. O yüzden böyle durumlarda sadece su doldurma musluğu kontrol edilmesi yeterlidir. Eğer doldurma musluğu açık kalmış ise kapatılmalıdır. Ancak kapalı olmasına rağmen bu sorun devam ediyor ise, o vakit mutlaka teknik servis desteği ya da tesisatçı desteği almak gerekir.