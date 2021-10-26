Kombi resetleme nasıl yapılır? Kombi resetleme ne işe yarar, neden yapılır?

Değişik nedenlerden dolayı kombi çalışmadığı zamanlarda da genelde reset düğmesi kullanılır. Kombilerde farklı biçimlerde bulunan reset düğmesi, herhangi bir problem karşısında önemli bir yere sahiptir.

Kombi Resetleme Nasıl Yapılır?

Genelde kombinin ön panelinde reset tuşu bulunur. Bu tuşa yaklaşık olarak 5 saniye kadar basılı tutmak suretiyle kombi resetleme işlemi yapılabilir. Bazı modellerde kombi üzerinde reset tuşu, ‘R’ olarak geçer. Bazı modellerde, ‘On/Off’ açma tuşu şeklinde ifade edilmektedir. Böylece açma kapama konumuna getirmek suretiyle kombi resetleme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Kombi Resetleme Ne İşe Yarar?

Kombiler birçok farklı sebepten dolayı çalışmayı durdurur. Özellikle arıza durumuna geçtiği zaman kombi resetleme işlemi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda kombinin arıza durumundan çıkarılıp yeniden çalışır hale gelebilmesi için, cihazın kapatılıp tekrar açılması ve çalışması anlamına gelmektedir. Bu sayede cihaz kendini sıfırlar ve böylece tekrar düzgün bir şekilde çalışmaya devam eder. Genelde kombi çalışmayı durdurdu vakit uygulanan ilk kontroller arasında gelir.

Kombi Resetleme Neden Yapılır?

Kodlama ve teknolojik sistemlere sahip olarak kombiler günümüzde ön plana çıkıyor. Beyninde birçok farklı yapı olması ile beraber değişik sebeplerden dolayı kombiler arıza yapabilmektedir. Böyle durumlarda ise kombinin sıfırlanması gerekir. O yüzden kombi resetleme tuşu kullanmak suretiyle kapatılıp yeniden açılır. Böylece bilgisayar sistem üzerinden ortaya çıkan sorun ortadan kaldırılır. Genelde 5 saniye basılı tutmak suretiyle kombiyi resetleme imkanı elde edilebilmektedir. Tabii eğer bu yapıldığı vakit kombi hala çalışmıyorsa, bir teknik servis üzerinden destek almak büyük öneme sahiptir.