Kombi nasıl kapatılır? Kombi yaz aylarında tamamen kapatılmalı mı? Şartelini kapatmak zararlı mı?

Kombilerde de klimalardaki gibi yaz ve kış modları bulunur. Bu sayede her mevsimde bu cihazlar kullanılabilmektedir. Ancak bu cihazların hem uzun süre kullanılması hem de çok fazla yakmaması için yapılması gereken uygulamalar bulunmaktadır.

Kombi Nasıl Kapatılır?

Kombiler günümüzde ısınma amacı ile kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar sayesinde yakıtın düzenli ve ayarlı bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır. Kombi sadece kış aylarında odaların ısınması için kullanılmaz. Bunun yanında evin sularının ısınmasını da sağlamaktadır.

Kombilerin odaları ısıtma işlevi yalnızca kış ayları için geçerlidir. Ancak musluktan akan suyun ısınması için dört mevsim kombinin açık kalması gerekmektedir. Havaların ısınması ile birlikte kombilerin ısınma ayarlarının değiştirilmesi gerekir. Odaları ısıtma bölümünün ise tamamen kapatılması gerekmektedir.

Kombi Yaz Aylarında Tamamen Kapatılmalı mı?

Kış aylarında kombiler her zaman açık olmaktadır. Ancak yazın gelmesi ile birlikte odaların ısınması için kombi yakmaya gerek kalmaz. Bazı kimseler enerjiden tasarruf etmek için yazın kombileri tamamen kapatmayı düşünmektedir. Bu durumda musluklardan akan suyun ısınması da engellenmiş olur. Kış aylarındaki soğuk havaların geçmesi ile birlikte kombinin yaz moduna alınması daha doğru olacaktır. Bu sayede odaları ısıtmaz fakat suyu ısıtmaya devam eder. Bu şekilde yakıttan ve enerjiden de tasarruf sağlanmış olur.

Şalteri Kapatmak Zararlı mı?

Kimileri kombileri yaz aylarında tamamen kapatmayı düşünür. Hatta şalteri kapatanlar da bulunmaktadır. Fakat bu doğru bir uygulama değildir. Mevsim yaz olsa da evde sıcak suya ihtiyaç duyulur. Bu sebeple havaların ısınması ile birlikte kombilerin yaz moduna getirilmesi gerekmektedir.