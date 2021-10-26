Kombi çalışma prensibi nedir? Kombiler nasıl çalışır, suyu nasıl ısıtır?

Ev ya da iş yerleri ile beraber kış ayları geldiği vakit insan yaşamının olduğu her yer için kombi büyük bir öneme sahiptir. Yaşam kalitesini ve standardını artırırken, aynı zamanda rahatlık ve konfor sunar. Bu konuda temel bir çalışma prensibi üzerinden işlem gören cihazlar içerisinde yer almaktadır.

Kombi Çalışma Prensibi Nedir?

Kombilerin çalışma prensibi eski dönemlerde yalnızca sıcak su üretimi konusunda kullanılan şofbenleri benzer. Cihaz içerisinde yer alan bakır borular sayesinde sirkülasyon gerçekleşir. Sirkülasyona uğrayan suyun eşanjör aracılığı ile ısıtılması ilkesine sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Bu çalışma prensibi ile beraber ön plana çıkan bir sistemdir.

Kombiler Nasıl Çalışır?

Oldukça basit bir çalışma yöntemi olması ile beraber, kombiler ev ve iş yerlerinin vazgeçilmez beyaz eşyaları arasında gelir. Bütün kombilerde yaz ve kış konum düğmesi yer almaktadır. Kış konumu hazırlanmış durumda iken, kombiler kalorifer tesisatına ısıtır ve bu doğrultuda sıcaklık yayılır. Özellikle bakır borular üzerinden kalorifer bağlantısı ile beraber, kombinin çalıştırılması eşliğinde suyun sirkülasyonu ile petekler ısınır. Aynı zamanda boru ısınması üzerinden de sıcak su imkanı elde edilir.

Kombiler Suyu Nasıl Isıtır?

En çok merak edilen konular içerisinde kombinin suyu nasıl ısıttığı geliyor. Bu aslına bakılırsa basit bir temele dayanmaktadır. Kombinin çalışması ile beraber bakır borular içerisinde su sirkülasyonu gerçekleşir. Böylece suyun sirkülasyonu ile beraber eşanjör vasıtasıyla su ısınır.