Kombi basıncı neden yükselir? Su basıncı yükseldiğinde ne yapılmalı, nasıl düzeltilir?

Kombi basıncında ufak tefek yükselmeler normal bir süreç içerisinde gerçekleşen durumdur. Ancak bu durum ani ve hızlı şekilde gerçekleşiyor ise birtakım problemler ile karşı karşıya kalmak mümkün. Buna karşı da belli başlı çözüm yöntemleri ele alınmalıdır.

Kombi Basıncı Neden Yükselir?

Kombi basıncının yükselmesi bir neden değil birçok farkı neden üzerinden meydana gelebilir. Böyle durumlarda özellikle ani ve hızlı yükselişler için mutlaka teknik servis hizmeti almak büyük öneme sahiptir.

- Doldurma musluğu açık olabilir.

- Doldurma musluğu kırık ya da arıza da olabilir.

- Genleşme tankının havası eksik veya membran bölümü kırık olabilir.

- Plakaya da ana eşanjör arızalı olabilir.

Genel anlamda yukarıdaki nedenlerden dolayı kombi basıncı yükselme durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün.

Su Basıncı Yükseldiğinde Ne Yapılmalı?

Su basıncı yükseldiği vakit kombi üzerinde mutlaka kombi musluğunun kapalı olduğundan emin olmak gerekir. Özellikle kombi musluğu çok az bir miktar açık kalsa bile, belli oranda bir basınç meydana gelebilir. Ancak bunun dışında herhangi bir problem söz konusu olduğu vakit, uzman bir servis bünyesinde destek almak gerekmektedir.

Su Basıncı Yükseldiğinde Nasıl Düzeltilir?

Kombi üzerine su basıncı birçok nedenden olabilir. Ufak miktarlar doğrultusunda su basıncının yükselmesi önemli bir sorun değildir. Ancak bu durum ciddi bazı kişiler üzerinden söz konusu olduğu vakit, servis çağrılması gerekmektedir. Çünkü doldurma musluğu kısmı hasar görmüş olabilir ve parça kırığı var ise düzeltilmesi gerekir. Aynı zamanda genleşme tankı, plaka ya da eşanjör üzerinden de inceleme yapılmalıdır.