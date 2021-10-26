Kombi basıncı kaç olmalı? Kombilerde su basınç ayarı yüksek veya düşükse ne olur?

Kombide su basıncı düşüklüğü ya da su basıncı yükselmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu durum ufak tefek şekilde gerçekleşiyor ise çok önemli değildir. Ancak kombi üzerindeki göstergede yer alan değerinin çok altında veya üstünde ise o zaman müdahale edilmesi gerekmektedir.

Kombi Basıncı Kaç Olmalı?

Kombilerde su basıncı kombinin üzerinde bulunan göstergede yer alan bar ile ölçülür. Pek çok kişi ise kombi üzerindeki su basıncı dengesinin hangi seviyelerde olması konusunda bilgi almaya çalışıyor. Her ne kadar model ve markaya bağlı olarak bu durum değişkenlik gösterse bile, genel anlamda ortalama 1 ila 2 arasında olması gerekmektedir. Aslına bakılırsa en ideal olanı 1,5 seviyeleridir.

Kombilerde Su Basınç Ayarı Yüksek veya Düşükse Ne Olur?

Kombilerde su basıncı ayarının yüksek ya da düşük olması ile beraber ortaya birtakım sorunlar çıkabilir. Örneğin kombilerde su basıncı ayarı değeri çok üzerine çıktığı vakit, kombi kapanma sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Böyle durumlarda kombi çalışmaz ve hatta birtakım arızalar söz konusu olabilir.

Aynı şekilde kombilerde su basınç ayarı düşük olduğu zaman ise, o zaman yeteri kadar basınç olmaması ile beraber ısı ve sıcaklık elde edilemez. Böyle durumlarda kombinin alt kısmında bulunan vana bir süre çevirmek suretiyle, yeterli oranda su getirilerek basınç ayarlanabilir.

Tabii tüm bunların dışında olası ciddi problemlere karşı, mutlaka bir servis bünyesinde destek almak gerekmektedir. Böylece meydana gelecek olan problemler kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırılabilir.