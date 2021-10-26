Kombi bakımı nasıl yapılır, Ne kadar sürer? Kombi bakımınlar neler yapılır?

Kombilerin farklı kısımları üzerinden düzenli olarak bakım gerçekleştirilir. Özellikle performans ve verimin düşmemesi, aynı zamanda faturanın daha yüksek gelmemesi için mutlaka bakım yapılmalıdır.

Kombi Bakımı Nasıl Yapılır?

Kombinin sorunsuz şekilde ve yüksek performans üzerinden çalışabilmesi için yılda en az bir defa kombi bakımı yapılması gerekmektedir. Bu konuda kombi bakımı yapılırken ele alınan birtakım hususlar mevcuttur.

- Sıcak su ve kalorifer yanma durumu incelenir.

- Kombinin su sızdırmazlık durumu ele alınır.

- İçi açılır ve tozlanma durumu incelemek suretiyle temizleme yapılır.

- Elektrik bağlantı noktaları ile hatları kontrol edilir.

- Kombi baca fanı kontrol edilir ve temizleme yapılır.

- Kombideki mevcut su boşaltılır.

- Genleşme tankı havası ölçülür.

- Ateşleme iyonizasyonu elektrokodu kontrol edilir.

- Gaz ayarı yapılır.

- Filtre temizliği ve çalışmaları yapılır.

- Kontroller ve son denetlemeler gerçekleştirilir.

Bu şekilde daha süreç içerisindeki birçok farklı çalışma ile beraber kombi bakımı servis bünyesinde gerçekleşir.

Kombi Bakımı Ne Kadar Sürer?

Profesyonel ve kaliteli bir çalışma altında ele alınan kombi bakımı yaklaşık 1 ya da 1,5 saat kadar sürmektedir. Bu doğrultuda ortalama en az yılda 1 defa bakımının yapılması büyük öneme sahiptir.

Kombi Bakımında Neler Yapılır?

Kombi bakımında baştan sona komple çalışma gerçekleşir ve her kısmı incelenir. Sıcak su ve su ve kalorifer durumu, sızdırmazlık, temizleme, ateşleme ve gaz ayarı gibi daha birçok farklı unsur yer almaktadır. Her biri detaylı bir şekilde ele alınarak incelenir ve servis bünyesinde eğer varsa tüm sorunları ortadan kaldırılır.