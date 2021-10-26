Kombi ateşleme sorunu nasıl giderilir? Kombinin ateşleme yapıp sönmesi sorunu nasıl çözülür?

Kombide ateşleme sorunu varsa bunun nedenini doğru bir şekilde tespit edebilmek için önemli olan konut içinde başka bir doğal gazlı cihaz olup olmadığına bakmak gerekir. Yapılacak müdahale ise duruma bağlı olarak değişir.

Kombi Ateşleme Sorunu Nasıl Giderilir?

Resetleme işlemi yani kombinizi yeniden başlatma model ya da marka olarak farklı değildir. İlk olarak kombinizin ön panelinde yer alan ”RESET” düğmesine basarak çevirmeniz gerekir. Sıfırlama işlemini en çok 3 kere denemeniz gerekir. Kombiniz ateşleme yapmıyorsa yetkili servis aramanız gerekir. Kombiniz ateşleme yapmıyorsa;

Gaz vanası kapalı olabilir.

3 tane gaz vanası bulunur. (Bunlar ise, kombinin yanında, ocağın yanında ve evin kapısının yanındadır.)

Yan komşunuza sorarak apartmanın tamamında gaz kesintisi olup olmadığını anlamanız gerekir.

Kombinin Ateşleme Yapıp Sönmesi Sorunu Nasıl Çözülür?

Kombide en sık rastlanan sorunlar arasında ateşlemenin başlamaması ve ateşlemenin başladıktan sonra sönmesi durumudur. Duruma derhal servis tarafından müdahale edilmesi gerekir. Aynı zamanda düzenli olarak kombinizin bakımlarını yaptırmanızı gerekir. Çünkü bakımsız kombiler sizi kışın ortasında soğukta bırakabilir.

Kombinin ateşleme yapmamasının en önemli nedenlerinden birinin kombinin bakımsız olması olabilir. Kombide ateşleme sorunu varsa öncelikle bu ateşleme sorununun kaynağını tespit etmek önemlidir. Kombi ateşleme sorunu çözülmesi için ilk olarak bacanın yukarı doğru bakıp bakmadığını kontrol etmek gerekir. Kombinin baca ağzının yukarı doğru meyilli olmaması da çok önemlidir. Bu gibi bir durumda bacayı aşağı doğru alabilir ya da servisi çağırabilirsiniz.