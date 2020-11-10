Kolayca yayılabiliyor! Özellikle 65 yaş üstünü ve çocukları etkiliyor

Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan zatürre, bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı meydana geliyor. Akciğerlerdeki hava almamıza yarayan ‘alveol’ denilen keseciklere kadar ulaşan mikroplar, burada iltihaba yol açıyor. Uzmanlar zatürreye karşı özellikle çocukları, 65 yaş üstü kişileri ve kronik hastalığı olanları uyarıyor.

Hızlı ve kolay bir şekilde yayılıyor

Zatürrenin hızlı ve kolay bir şekilde yayılan bulaşıcı bir rahatsızlık olduğunun bilindiğini söyleyen Dr. Salih Bilgin, “Zatürreye yakalanan her 100 kişiden 5’i hayatını kaybederken; Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre de, dünyada her yıl 100 kişiden 2’si zatürreye yakalanıyor. Akciğer dokularının iltihaplanması olarak bilinen zatürre, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle kendini ele veriyor. Kimi zaman ise sadece ateş veya öksürük başlangıç şikayetleri olabiliyor. Bazı kişilerde ise akciğerle ilgili şikayetlerden çok, baş ağrısı, ishal gibi akciğer dışı şikayetleri ön planda olabiliyor. Yaşlı kişilerde belirgin bir şikayet olmadan da zatürre görülebiliyor. Kişinin zatürre geçirdiği genel durum bozukluğunun araştırılması sırasında da ortaya çıkabiliyor. Zatürre, özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir sağlık sorununa sahip olanlarda, sigara kullananlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülüyor” diye konuştu.

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?



Zatürrenin önlenmesinde öncelikle altta yatan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, hijyenik önlemler ile sigara ve alkol gibi alışkanlıkların kontrolünün önem taşıdığını belirterek, “Uzmanlar, risk altındaki kişilerin yıllık grip aşısı yaptırmalarını öneriyor. Pnömokok aşısının (zatürre aşısı) yapılabileceği kişiler ise 65 yaş ve üzeri olanlar, bağışıklık sistemi yetersiz olan dalağı alınmış kişiler, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı bulunanlar ve organ nakli yapılmış olanlar, AIDS taşıyıcısı erişkinler, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlardır” şeklide konuştu.