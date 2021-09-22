Kızma birader nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? Kızma birader kaç kişiyle oynanır?

Oyunun orijinal adı Pachisi'dir. Oyunda kırılan piyonlar başlangıç noktasına döndüğü için, piyonu kıran kişi ''Kızma Birader'' der. Oyunun adı da bu sözden esinlenerek konulmuştur.

Kızma Birader Nasıl Oynanır?

Kızma birader tek zarla oynanır. Her oyuncu sarı, mavi, yeşil ya da beyaz renkli 4 piyona sahiptir. Amaç zar atıp diğer oyuncuların piyonlarına kırılmadan hedef noktasına ulaşmaktır. Bu nedenle yüksek zar atmak, çok daha avantajlıdır.

Oyunun başında her piyonu oyun alanına sokmak için 6 atılması gerekir. Çoğu zaman oyunu hızlandırmak adına oyunculara 3 kere üst üste zar atma hakkı tanınır. Oyunda şans faktörü kadar strateji de büyük önem taşır. Hem yüksek zarlar atan hem de strateji yapanların oyunu kazanma ihtimali daha yüksektir.

Kızma Birader Oyunun Kuralları Nelerdir?

1- Her etapta bir kez zar atılır ve sadece bir piyon ile oynanır.

2- İki piyon aynı kutuda yan yana gelemez.

3- Atılan zar ile bir piyon diğer oyuncunun piyonun olduğu kutucuğa gelirse, o piyonu kırmış sayılır. Kırılan piyon, oyunun başlangıç noktasına geri döner.

4- Dört piyonunu da hedef noktasına en hızlı ulaştıran oyuncu, oyunu kazanmış sayılır.

5- Dört piyonu da oyun alanında olan oyuncu, zar attıktan sonra istediği piyonu hareket ettirebilir.

6- Kırılan piyonun oyun alanına girebilmesi için yeniden 6 atılması gerekir.

7- Atılan zara göre piyonların üstünden atlanabilir.

8- Oyun çift değil tek zar ile oynanır.

Kızma Birader Kaç Kişiyle Oynanır?

Kızma Birader oyunu en az 2 en fazla 4 kişiyle oynanır. Ancak daha eğlenceli olduğu için Kızma Birader oyunu genellikle 4 kişiyle oynanır.