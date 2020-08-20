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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Kitaplığınıza ufak dokunuşlar yapmaya ne dersiniz? İşte öneriler...

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Kitaplığınıza ufak dokunuşlar yapmaya ne dersiniz? İşte öneriler...
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Kitaplarımızı düzenli bir şekilde muhafaza etmek için kullandığımız kitaplıklar, aynı zamanda ev dekorasyonu için de önemli detaylardan biri. Ancak, bazen kitaplığınızı ne kadar düzenli tutsanız da tekrar karışabiliyor. Ayrıca dağınık bir kitaplıkta hoş bir görüntü vermeyebilir. Bunun için kitaplığınızın düzenini sağlayarak şık ve düzenli hale getirebileceğiniz birkaç ipucunu sizin için derledik.

İlk olarak işe fazla dergi ve kitapları bir kenara ayırarak başlayın. Başka bir yere vermek istediğiniz kitaplarınızı bir koliye yerleştirin. Diğer kitaplarınızı da indirerek rafları güzelce temizleyin.

Kitaplığınızı düzenlerken sıralama oldukça önemli. Bu yüzden kitapları boyuna ve kategorilerine göre yerleştirmeye dikkat edin. Dilerseniz boyu büyük olan kitabı ortaya koyup, diğerlerini de sıralamaya göre her iki tarafına yerleştirebilirsiniz. İsterseniz de en başa büyük boylu kitabı yerleştirip yanına da sıralamaya göre diğer kitapları koyabilirsiniz veya tüm uzun boylu olan kitaplarınızı en alt rafa yerleştirebilirsiniz.

Dosya ve klasörlerinizi de en alt raflara koyabilirsiniz. Ayrıca saklama kutuları tercih ederin içine de yerleştirebilirsiniz. CD ve DVD gibi eşyalarınızı da bu kutularda muhafaza edebilirsiniz.

Kitaplarınızı ve diğer eşyalarınızı yerleştirdikten sonra kitaplığınızı ufak dokunuşlar da yapabilirsiniz. Kitaplarınızdan kalan yerlere veya boş bir rafa küçük dekoratif objelerle bambaşka bir hava katabilirsiniz. Bunun için hoş bir mum, ufak ojeler ve farklı kitap tutacakları kullanabilirsiniz. Böylece kitaplığınız hem düzenli hem de oldukça şık görünecektir.

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