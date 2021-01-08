Kişnişin faydaları nelerdir? Kişniş nasıl kullanılır?

Kişnişin mutfağımızda bulunması için pek çok sebep olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç, faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

- Kişniş, yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde soğuk algınlığından kansere kadar pek çok hastalığa karşı koruyucudur.

- İçindeki linoleik asit sayesinde kötü huylu kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

- Bu faydalı asitler sadece kolesterolü dengelemekle kalmaz aynı zamanda kan şekeri düzeyinin de korunmasına katkı sağlar.

- Hem antioksidan etkisi hem de içeriğinde bulunan asitler sayesinde kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Kalp hastalıklarına bağlı gelişebilecek hastalıkların oluşum riskini de dolaylı olarak azaltır.

- Kişniş, içinde bulunan cineol adlı madde sayesinde göz ve deri iltihaplanmalarına karşı tedavi edici özelliğe sahiptir.

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştırır, hazımsızlığı azaltır.

- İyi bir lif kaynağıdır. Dolayısıyla bağırsak sağlığını korur. İshal durumunda tedavi edici özelliğe sahiptir.

- Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklarda olumlu etki gösterir.

- Sindirim sistemini düzene soktuğu için iştahsızlık problemine karşı iyi bir çözümdür. Kilo almak isteyip yeterli besin tüketemeyenlerin iştah artışı yaşaması için kullanılır.

- Yemek sonrası oluşabilen mide krampları, şişkinlik ve ağrı gibi durumlarda olumlu etki gösterir.

- Vücudu rahatlattığı gibi sinir sistemini de rahatlatır. Dolayısıyla stresle baş etmeye yardımcı olur. Uykusuzluk sorununun çözümünde önemli rolü vardır.

- Özellikle kadınlarda cinsel isteği artırma yönünde etkileri olduğu da bilinir.

- Kişniş tohumu doğrudan çiğnendiğinde kötü ağız kokusunu yok eder.

- Besin zehirlenmeleri riskini azaltır.

- Vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur.

Kişnişi tüketirken dikkat!

Kişnişin vitamin ve minerallerden de zengin olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, tüketimiyle ilgili önemli uyarılarda bulunarak şu bilgileri verdi: "Sindirim sistemine iyi gelse de mide asidi nedeniyle gelişen gastrit, reflü, ülser gibi sorun yaşayan kişilerde olumsuz etkileri olabilir. Karaciğer koruyucudur ancak yine karaciğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin kontrollü tüketmesi gerekir. Hamile ve emziklilerin ya da herhangi bir hastalığı olan kişilerin de mutlaka uzmana danışarak tüketmeleri gerekir."