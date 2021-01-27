Kışın en sevilenlerinden kestane bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor

B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestane öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir

Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, kestanenin sağlığa faydalarını anlattı.

- Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir.

- B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur.

- Gribe karşı da koruyucudur.

- Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur.

- Kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

- Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir. Kestane stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

Karbonhidratlı bir besin olduğu için dikkatli tüketilmeli

Kestanenin sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, bakır, manganez, magnezyum gibi mineralleri; C vitamini, E vitamini ve B vitaminlerini içerdiğini söyleyen Diyetisyen Şeyma Yılmaz, 10 adet kestanenin ortalama olarak günlük manganez ihtiyacının yarısını karşıladığı belirtti ve şöyle konuştu: "Karbonhidrattan zengin bir besin olan kestane ölçülü tüketilmeli, tüketilen miktara dikkat edilmelidir. Kestanenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 3-4 adet kestane 1 ince dilim ekmek yerine geçer. Karbonhidratlı bir besin olduğu için kan şekerini yükseltir. Bu nedenle süt gibi protein içeren bir besinle tüketilmesi kan şekerinin dengelenmesi açısından faydalı olur. Kestanenin besin değeri ve kalorisi meyvenin çeşidine ve pişirilme yöntemine göre farklılık gösterebilir. Kestanenin haşlanma ya da kavrulmayla kazandığı veya kaybettiği su miktarına göre kalorisi değişir. Aynı miktar haşlanmış kestane kavrulmuş kestaneden daha az kalori içerir. 100 gram haşlanmış kestane 120 kaloriyken aynı miktar kavrulmuş kestane 190 kaloridir. Kestane, nişastadan zengin bir meyve olması yanında fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlara göre yağ miktarı düşük bir besindir. Bu yönüyle yağlı tohumlardan ayrılır. Vitamin ve mineral yönünden de zengindir. Antioksidan özellikteki manganez, kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. 100 gram kavrulmuş kestane 5 gram lif içerir. Dolayısıyla kestane içerdiği lif, vitamin ve minerallerle günlük beslenme planının bir parçası olarak tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan, sağlığa faydalı bir besindir."