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Sağlık
Kaynak: İHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Kış stresine karşı bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

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Kış stresine karşı bağışıklık sistemi güçlendirilmeli
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Uzmanlar kış stresini öteleyebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Yağışların etkisi, soğuk hava, pandemi kısıtlamaları, koronavirüs endişesi, evde daha fazla zaman geçirme, hareketsizlik stres yükünü artıyor. Kış stresini öteleyebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, bunun yolunun da sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyle ve şöyle devam etti: "Güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı türden ve yeterli miktarda besinlerin tüketildiği bir beslenme alışkanlığı, düzenli uyku, düzenli egzersiz ile stresten uzak durmak bunların yanı sıra D vitaminini normal düzeyde tutmak gereklidir".

D vitamini ruh sağlığını da etkiliyor

Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız kış günlerinde, çağımızın en önemli sorunlarından birisi olan stresle mücadele etmenin daha da zorlaştığını belirten Muazzez Garipağaoğlu, “D vitamini eksikliği, zihinsel performansı olumsuz etkileyerek stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Stresten uzak kalabilmek ya da başa çıkabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için C ve D vitaminlerinden yararlanılabilir. C vitamini doğal yollardan kolayca alınabilir. Hemen her çeşit sebze ve meyve, C vitamininden zengindir. Ancak söz konusu D vitamini olduğunda durum farklılık gösteriyor. Çünkü D vitamininin ana kaynağı güneş ışınlarıdır. Besinsel kaynakları son derece sınırlıdır. İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında yeterli güneş ışığı maruziyeti ile üretilen D vitamini, vücutta karaciğer ve yağ dokularında depolanır. Güneş ışığının olmadığı kış aylarında gerekli olan vitamin, bu depolardan sağlanır. Depolar yetersiz ise içinde bulunduğumuz kış aylarında D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor. Bu durumda D vitamini takviyesi almak ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinler tüketmek önemlidir. Özellikle yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde birçok gelişmiş ülkede uzmanlar tarafından D vitamini kullanımı ve D vitaminiyle zenginleştirilmiş sağlıklı gıdaların tüketimi öneriliyor” diye konuştu.

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Vücudunuz uyarıyor D vitamini eksikliğiniz varsa...
Vücudunuz uyarıyor! D vitamini eksikliğiniz varsa...
Bağışıklık güçlendirici detoks yapımı
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