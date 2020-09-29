Kış aylarında ideal kilonun korunabilmesi için öneriler

Dikkat edeceğiniz birkaç nokta ile kışın kilonuzu koruyabilirsiniz. Küçük adımlar büyük farklar oluşturabilir.

- Yürüyüş yapın

Egzersiz, kış mevsiminde kiloyu korumanın en bilinen yoludur. Fakat her gün yapılacak yürüyüşün de ne kadar etkili olabileceğini unutmayın. Yürüyüş hızla kilo vermenin en kolay ve en etkili yoludur. Ayrıca, eklem ve kaslarınızı da güçlendirmenize yardımcı olur. Bu nedenle mutlaka düzenli olarak yürüyün.

- Sebze ağırlıklı beslenin

Öğünlerinizde sebze türlerine ağırlık verebilirsiniz. Ancak, sebzelere şeker, çok fazla tuz ve yağ eklemekten kaçının. Sebzelerinizi çiğ, pişmiş, haşlanmış veya buharda pişmiş olarak tercih edebilirsiniz. Sebzeleri, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla kavurarak da tüketebilirsiniz. Ayrıca öğünlerinize makarna ve pilav yerine tatlı patates gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.



- Fazla kahve tüketiminden kaçının

Kahve sık tüketilen içeceklerden biri. Faydalı olmasına rağmen zararları da olabilir. Enerji düşüklüğünü ve karbonhidrat tüketimine neden olabilir. Günde bir fincan kahve tüketilebilir ama imkan varsa bunun yerine bitki çayları da tercih edilebilir.

- Uyku düzenine dikkat edin

Uykunuzun düzenli olmasına dikkat edin. Kışın sabah geç saatler de kalkılabilir ya da havanın kapalı olması gündüz yorgun, gece ise tamamen uyanık bırakabilir. Durum ne olursa olsun, düzensiz uyku sadece kilo almaya değil, depresyona da neden olabilir. Bu da daha fazla sağlıksız yiyecekler tüketilmesine yol açabilir. Düzenli bir uyku, kilonuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

- Aktif olun

Yürümenin yanı sıra, kışın kilo verme şansınızı artırmanın en güzel yollarından biri de mümkün olduğu kadar aktif olmaktır. Evden çalışıyorsanız, ara ara masadan kalkın. Hareket etmeden bütün gün oturmayın.

Kışın kilo almaktan kaçınırken beslenmeye, uyku düzenine ve hareketli olunmaya özen gösterilmeli.