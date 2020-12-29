Kış aylarında eksik etmeyin! Hastalıklardan koruyor, soğuk algınlığını önlüyor

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, kışın tüketilebilecek bitki çaylarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.



Rooibos çayı ile açlığınızı kontrol edin

Güney Afrika'daki kızıl çalı bitkisinin yapraklarından elde edilen bir çaydır. Aspalathin güçlü flavonoidi ile açlık ve yağ depolanmasının nedeni olan stres hormonlarının seviyelerini düşürerek daha az yağ depolanmasını sağlar.



Oolong çayı ile daha rahat kilo verin



Yeşil çay ve beyaz çayın ara formu bir çay olan oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda yağ metabolizmanıza da yardımcı olmaktadır. Chinese Journal of Intergrative Medicine'da yayımlanan bir araştırmaya göre 6 hafta boyunca oolong çayı tüketen kişilerin 3 kilo kaybettiği gözlemlenmiştir.



Ekinezya çayı ile hastalıklardan korunun



Kan şekerinizin daha dengeli olmasını sağlar. İçerdiği maddeler ile stres ve kaygı düzeyini azaltıcı olarak etki yapar. Vücutta iltihaplanmaların gözlemlenmesi bazı hastalıklara kapı aralamak olarak bilinmektedir. Ekinezya bu iltihaplanmanın azalmasında etkili olup çeşitli hastalıklara karşı vücudu korumaktadır. Soğuk algınlığının önlenmesinde de etkili olan bir bitki çayıdır.

Yeşil çay ile metabolizmanızı hızlandırın



12 haftalık bir çalışmanın sonuçlarına göre günde 4-5 fincan yeşil çay tüketme alışkanlığına sahip bireyler, antrenmanlar sonucunda yeşil çay tüketmeyen bireylere göre yaklaşık 1 kg daha fazla kaybetmiş. Epi gallo kateşin gallat-3 içerdiği için, antrenmanlarından önce içilen yeşil çay, yağ yakımına destek olacaktır. Ve bu sayede karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme kapasitesi de yükselecektir.



Ihlamur ile öksürüğünüzü önleyin



Ihlamur ateş düşürülmesinde etkili bir bitki çayıdır. Aynı zamanda öksürük önlenmesinde ve tedavi edilmesinde de etkili olacak maddeleri içermektedir. Bu maddelerden faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken noktaysa poşet olarak değil demleme usulü yapılıp içilmesidir. Yapılması gereken önce suyu kaynatmak sonrasında ıhlamur koyulan demliğe kaynamış suyu boşaltıp ağzını kapatmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında 10 dakika demlenmesi beklenmelidir.



Beyaz çay ile yağlarınızı yakın



Beyaz çay, siyah, yeşil ve oolong çayına göre en zengin antioksidan kaynağı olan ve en az işlem görmüş olan çaydır. Özellikle kolojen yıkımını baskılayıcıdır. Cilde esneklik veren elastin maddesinin de yıkımını önleyicidir. Daha sıkı bir cilt istiyorsanız mutlaka tercihleriniz de beyaz çay da olmalıdır. Nutrition and Metabolism'de yayımlanan bir çalışmaya göre beyaz çay, yağ yakım sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca, yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağlarını parçalayıcı özelliği de vardır.



Tarçın çayı ile kan şekerinizi kontrol edin



Tarçın kan şekerinizin düzenlenmesinde etkilidir. Ayrıca tarçın uçucu yağ ve fenolik bileşiklerden de zengindir. Yani iyi bir antioksidandır. Tarçın çayınıza karanfil ekleyerek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı içebilirsiniz. Tarçın çayı yaparken kullanacağınız kabuk tarçınların temizliğine emin olmalısınız. Demleme usulü değil kaynatarak yapmanız etken maddelerinden daha fazla faydalanmanızı sağlayacaktır.



Kuşburnu çayı ile bağışıklığınızı kuvvetlendirin



Bağışıklık sistemi kuvvetli olmayan bir vücut kilo vermekte çok zorlanır. Bu nedenle öncelikle bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmelisiniz. Kuşburnu doğal C vitamini içeren en değerli bitki çaylarındandır. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kuşburnunun böbreküstü bezlerini de olumlu etkileri vardır. Bu sayede hormonların üretimine destek sağlamaktadır.

Bazı çayların demlenme süreleri;



-Beyaz çay 65-70 ºC 1-2 dakika,



-Yeşil çay 75-80 ºC 1-2 dakika,



-Oolong çay 80-85 ºC 2-3 dakika,



-Siyah çay 100 ºC 2-3 dakika,



-Bitki çayları genel olarak 100 ºC 3-6 dakika.