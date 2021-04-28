Kırmızı Kantaron Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kırmızı Kantaron Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kantaron yağı, iki farklı şekilde bulunur. Bunlar ise, kırmızı kantaron yağı ve sarı kantaron yağıdır. Sarı ve kırmızı gibi türleri olan kantaron bitkisinin kullanım alanı oldukça geniştir. Kantaron bitkisinin pek çok ismi vardır. Kılıç otu, kan otu, binbirdelik otu gibi isimleri bulunan kantaron otu mızrak şeklindeki çiçekli dalları ile ortaya çıkar.

Kırmızı Kantaron Yağı Nedir?

Kırmızı kantaron yağı, kantaron 8 ile 50 milimetre arasında gelişen kırmızı renkteki bitkilerdir. Bu bitkinin sarı renkli olanı da vardır. Kantaron yağı, alternatif tıpta bitkisel tedavilerde sıkça kullanılıyor.

Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Kırmızı kantaron taze haldeyken yağı çıkarılarak kullanılırken sarı kantaron yağı kantaron otunun çiçekleri ise yaz aylarında toplanarak kurutulup işlenir. Kırmızı kantaron yağı, hem cilde hem de sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor. Kendine has yaprakları olan kantarona binbirdelik otu denmesinin asıl nedeni, yaprakları ışığa tutulduğu zaman görülen parlak yağ noktacıklarıdır. Bitkinin çiçekleri yaz aylarında açtığı zaman toplanır. Yerden yaklaşık olarak 5 santimetre yükseklikten itibaren kesilen kantaron bitkileri kurutulur ya da taze olarak işlenir.

Kırmızı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar?

Kırmızı kantaron yağının faydaları çok fazladır. Kırmızı kantaron yağının yaşlandırmayı geciktirme etkisi vardır. Bunun yanında vücut fonksiyonlarını sağlıklı devam ettirebilmeye yardımcı olur. Hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.

Kırmızı Kantaron Yağı Neye İyi Gelir?

Kırmızı kantaron yağı, yararlı bileşenleri yoğun şekilde içerdiği için sağlık alanında pek çok farklı amaçla kullanılan önemli bir üründür.

Kırmızı Kantaron Yağı Faydaları

Kantaron yağının en önemli faydalarından biri cilt üzerindeki olumlu etkisidir.

Kantaron bitkisinin kurutularak yağının damıtılması sonucunda elde edilen kantaron yağının cilt yüzeyindeki hücre yenilenmesini destekliyor.

Hızlı hücre yenilenmesi sağlayan kantaron yağı son dönemlerin en çok kullanılan bitkisel yağları arasında yer alır.

Kırmızı kantoron yağı, cildi nemlendirir. Kantaron yağının en önemli özelliklerinden birisi de kurumasından dolayı kırışıklık oluşturan etkenleri ortadan kaldırır. Kantaron yağı, cildi nemlendirerek kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

Kantaron yağının cilt üzerindeki diğer etkileri ise kırışıklıkları önleme, yaşlanmayı geciktirme ve cildi nemlendirerek cilt elastikiyetini artırma şeklinde gibi etkenler sayılabilir.

Cilt yüzeyinde sivilce ve akneler nedeni ile oluşan lekelerin giderilmesini sağlar ve cilt rengini eşitler.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kabızlık ve şişkinliği önler.

Saçların daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Kırmızı kantaron yağı, vitamin ve mineral açısından zengin olduğu için saç köklerini besler ve saçların parlak görünmesini sağlar. Aynı zamanda yeni saç oluşumunu destekler.

Yara ve buna bağlı oluşan enfeksiyonların tedavisinde oldukça etkilidir.

Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır? Kırmızı Kantaron Yağı Kullanımı

Kırmızı kantaron yağının ağızdan alınmak istendiği zaman maksimum bir tatlı kaşığı şeklinde tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle kantaron yağının ağızdan alımına dikkat edilmesi gerekir. Yaraların, enfeksiyonların ve sıkıntılı bölgelerin üzerinde gece yatmadan önce bir defa sürülerek kullanılması gerekir. Fakat her bitkisel üründe olduğu gibi kırmızı kantaron yağının da kronik hastalığı olan sürekli ilaç kullanan, hamileler ve alerjisi olan kişiler tarafından doktora danışılarak kullanılması gerekir.