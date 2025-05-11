Kırışıklıklarından kurtulmak için botoks yaptırdı, felç oldu! İki senedir normale dönebilmek için mücadele ediyor

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35 yaşındaki Stephanie Ottaway, ilk kez Mart 2023'te 'birkaç kırışıklığı gidermek' için botoks yaptırdı. İlk 24 saat içinde baş ağrıları yaşamaya başladı. Sadece iki haftalık bir süre içinde zar zor yürüyebilir hale geldi.

Stephanie başlangıçta semptomlarını enjeksiyonla ilişkilendirmeyen doktorlarla konuştuktan sonra yaşadıklarını göz ardı etti ve Temmuz 2023'te hiçbir şey düşünmeden ikinci bir enjeksiyon turu geçirdi.

Kısa bir süre sonra ilk semptomları kötüleşti; eklemlerinde ve kaslarında aşırı ağrı, hassas bir cilt ve uykusu sırasında geceleri 'nefes nefese' kalmasına neden olan solunum zorlukları yaşadı.

KIZINI BİLE KUCAĞINA ALAMIYORDU

Bir çocuk annesi Stephanie, el ve kollarındaki sinir hasarının ardından nasıl geçici olarak 'kısmen felçli' kaldığını, kas güçsüzlüğü ve eklem ağrısı nedeniyle o zaman 2 yaşında olan kızı Millie'yi bir yıldan uzun bir süre boyunca kucağına alamadığını anlattı:

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“Daha çok migrene benzeyen korkunç baş ağrıları çekmeye başladım. Bunun normal olduğu söylendi. Tüm araştırmalarımı yaptım ama her şey yanlış geliyordu ve daha da kötüye gidiyordu. Yürüyemediğim, buzdolabını açamadığım ya da cümleleri bir araya getiremediğim günler oldu. En korkutucu zamanlardı. Herhangi bir şey yapma kapasitemi kaybediyordum. Havluyla kurulanmak ya da ellerini yıkamak gibi basit işler dayanılmaz derecede acı vericiydi. Yazı yazamıyor, yemek kavanozlarını açamıyor, yürüyemiyor ve en kötüsü kızımı kucağıma alamıyordum.”

Botox ve Xeomin, Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir toksinden yapılan ilaçlardır. Etkileri yaklaşık üç ay süren bu ilaçlar, belirli kasları veya sinirleri zayıflatarak ve bloke ederek kırışıklıkların oluşmasını veya kötüleşmesini önleyebilir.

Stephanie, gece boyunca sık sık nefes nefese uyanıyor ve ağrı nedeniyle yatak çarşafları ve dar kıyafetler de dahil olmak üzere hassas cildine hiçbir şeyin dokunmasına veya sürtünmesine izin vermiyordu.

Neler olduğunu araştırmak için defalarca doktora gitti ve bu da cebinden 15.000 dolar çıkmasına neden oldu.

“Doktorların neler olup bittiğine dair en ufak bir fikri yoktu” diyen genç kadın ekledi:

“Hemen hemen her gün test yaptırıyordum ve otoimmün ya da Lyme hastalığı olabileceği söyleniyordu. Botoks zehirlenmesi yaşayan insanların yer aldığı bir forumu keşfedene kadar bu böyle devam etti. Forumu keşfedince enjeksiyonun nadir durumlarda yayılarak vücudun diğer kısımlarını da felç edebileceğini öğrendim.”

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BİR YILIN SONUNDA TEŞHİS KONDU

Stephanie'nin başına da aynı şey geldi. Mart 2024'te, bir yıldan uzun bir süre boyunca diğer tüm nedenler elendikten sonra nihayet iyatrojenik botulizm teşhisi aldı.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “İatrojenik botulizm; çeşitli tedaviler amacıyla kontrollü bir şekilde kullanılan bir çeşit bakteri zehrinin vücutta kas güçsüzlüğü, felç gibi yan etkilere sebebiyet vermesidir. Kırışıklık, geceleri diş gıcırdatma, migren, yüz felci gibi hastalıklarda tercih edilen botulinum toksini bazı durumlarda vücudun diğer kaslarında güçsüzlüğe ve buna bağlı bulgulara yol açabilir” dedi.

HİÇBİR TEDAVİSİ YOK

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Stephanie’ye teşhis kondu ama bu sorunun hiçbir tedavisi yok ve eski haline dönüp dönemeyeceği de belirsiz. Enjeksiyonlardan iki yıl sonra Stephanie zehirlenmenin kalıcı etkileriyle her gün acı çekmeye devam ediyor.

Şimdi sinir ve kas hasarını hafifletmeye yardımcı olmak için sık sık fizik tedavi görüyor ve Ozon IV terapisini denemeye, sağlığına daha bütünsel bir yaklaşım benimseyen bütünleştirici bir doktora gitmeye başladı.

İatrojenik botulizm, botulinum toksin uygulamasından sonraki bir ay içinde kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, görme bozukluğu, yutma güçlüğü gibi durumlara neden olabilir. Özellikle solunumu etkileyen kasların etkilenmesi hayati tehdit oluşturabilir. Prof. Dr. Zekayi Kutlubay

‘HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI’

Daily Mail’e konuşan Stephanie yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bu benim hayatımın en büyük pişmanlığı. Botoks yaptıran arkadaşlarım ve ailemden birçok insan var. Ben de tamamen güvende olduğumu düşünüyordum. Kendimi yeterince güzel hissetmediğim içi hayatımın iki yılı kayboldu. Yürüyemediğim ve olmak istediğim gibi bir anne olamadığım günler oldu.”

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‘NEDEN YAPTIRDIĞIMI BİLE BİLMİYORUM’

“Şimdi geriye dönüp baktığımda, iğneleri neden yaptırdığımı bile bilmiyorum” diyen Stephanie şunları söyledi: “Kırışıklıklarım geri geldi ve onları kabulleniyorum. Daha aktif hale geliyorum ve kızımla daha fazla şey yapabiliyorum. Ama şimdi botulinum nörotoksinlerinin tehlikeleri hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istiyorum. Son derece formda ve sağlıklıydım, dolayısıyla benim başıma geldiyse herkesin başına gelebilir.”

PEKİ HER BOTOKS YAPTIRAN İÇİN İATROJENİK BOTULİZM TEHLİKESİ VAR MI?

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “İatrojenik botulizm birçok nedenden oluşabilir. Özellikle sahte botoks uygulamalarında karışımıza çıkabilir. Tek seferde 400-500 üniteden fazla toksin uygulanmamalıdır. İşlem mutlaka yetkin bir doktor tarafından yapılmalıdır. Küçük de olsa her hastada bu risk faktörleri mevcutsa iatrojenik botulizm gelişebilir” dedi ekledi:

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“Botoks uygulamasından önce rehberlerde herhangi bir önerilen test ya da kontrol bulunmamaktadır. ALS, Myastenia Gravis gibi nöromusküler birtakım hastalıkları olan, gebelik, emzirme, uygulanan botulinum toksine veya herhangi bir yardımcı maddesine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerin botoks uygulamasından kaçınması gerekir.”