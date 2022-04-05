Kırık anahtar nasıl çıkarılır? Silikonla veya başka bir alet ile nasıl göbekten çıkartılır?

Kapı kilitlerine takılan anahtarlar bazı nedenlerden dolayı kilit içerisinde kırılabiliyor. Kırılan anahtarları kilitten çıkarmak için farklı yöntemler uygulanıyor. Silikon kullanarak kırılan anahtar parçası kilitten çıkarılabiliyor.

Kırık Anahtar Nasıl Çıkarılır?

İnsanlar evlerinde bulunan kapılarla ilgili büyük sorunlar yaşayabiliyor. Bazı nedenlerden dolayı anahtarların kırıldığı görülebiliyor. Kırılan anahtarlar kilidin içerisinde kalarak kapı açılmasını çok zor bir duruma getiriyor. Bireylerin yapabileceği yöntemler detaylarıyla araştırılıyor. Kırık anahtar olan kilide yapılacak olan bazı teknikler anahtarın çıkarılmasına yardımcı oluyor. Doğru teknikler uygulayarak kırık anahtarı çıkarmak mümkün bir durumdur. Kişiler öncelikle bazı ürünlerden yardım alması gerekiyor. Anahtar bilindiği üzere metal bir üründür.

Metal ürünleri çekebilecek ürünler arasında mıknatıs bulunuyor. Mıknatıs demir ve metal olan ürünleri kolayca çekebiliyor. Güçlü bir mıknatıs temin ederek kırık anahtar parçasını kilit içerisinden çıkarmak mümkündür. Bireyler mıknatıs gibi farklı ürünlerden yardım alarak da kırık anahtarları çıkarabiliyor. Günümüzde kırık anahtarlar için çilingirden de yardım alınabiliyor.

Profesyonel olarak bu hizmeti sağlayan kişilerdir. Herhangi bir anahtar kırılması sonucunda çilingir firması bularak, kapıda kalan kırık anahtar çıkartılabilir. Çilingirlerde daha farklı aletler olduğundan dolayı daha kolay ve kısa sürede sorun çözülüyor. Kırık anahtarların eğer bir kısmı kilit dışındaysa kırık anahtarı çıkarmak daha kolay olacaktır.

Anahtarın tamamı kilit içinde ise, çok detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor. Kırık anahtarı çıkarmak için silikonlardan da yardım alınabiliyor. Silikon ürünü bir çakmak yardımıyla yakılarak ucu eritiliyor. Eritilen ucu zaman kaybetmeden anahtarın olduğu bölgeye sert bir şekilde yapıştırılıyor. Yapıştırılan silikon anahtarın arka kısmına yerleşiyor. Yerleştirilen silikonun soğumasıyla birlikte silikonun ucundan çekiliyor ve anahtar silikonla birlikte çıkarılmış oluyor.

Silikonla veya Başka Bir Alet İle Nasıl Göbekten Çıkartılır?

Kapı kilidi içerisinde kalan anahtarları çıkarmak için doğru ürünler tercih etmek gerekiyor. Günümüzde silikonla yapılan birçok işlem bulunuyor. Her alanda kullanılabilen silikonlar, kırık anahtar çıkarma konusunda da oldukça faydalıdır. Silikonlar ısıtılarak kilidin göbeğine yapıştırılır. Yapıştırılan silikon bir süre bekletilerek soğuması sağlanır. Silikonun kilit göbeğine iyice yapıştığına emin olmak gerekiyor. Silikonun iyi yapışması, kırık anahtarın daha kolay çıkmasına yardımcı olacaktır. Bir süre bekledikten sonra silikon sert bir şekilde çekilir ve anahtarla birlikte çıkartılır.

Kilitten anahtarı çıkarmak için yağ spreyleri kullanılıyor. Yağ spreyleri göbek kısmına sıkılarak anahtarın daha yumuşak ve kaygan olması sağlanıyor. Yağ sıkılarak kayganlaştırılan kilit bölgesi anahtarın kaymasına yardımcı oluyor. Testere ucunun bir kısmı kesilerek kilit göbeğine işlem yapılıyor. Kesilen testere ucunun bir kısmına kağıt veya kalın bezle tutmak için bir alan hazırlanıyor. Hazırlanan alan elle tutulacak olan kısımdır.

Bireyler hazırlanan kısmı elleriyle tutarak testerenin ucunu kilidin göbek kısmına sokuyor. Testere ucu çok esnek ve dayanıklı olan bir üründür. Esnek olması nedeniyle de kırık anahtarı çıkarma konusunda oldukça etkilidir. Yağ spreyinin yetersiz kaldığı durumlarda tekrar sprey sıkılmalıdır. Kırık anahtarın kaygan olup olmadığı detaylı olarak kontrol edilmelidir. Kaygan olduğu görüldüğünde tekrar testere ucuyla hamle yaparak kilidin içerisindeki anahtar çekilmeye çalışılır.