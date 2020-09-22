Kirençlenmiş çaydanlık nasıl kolayca parlatılır?

İşte çaydanlık temizliğine dair çok işinize yarayacak püf noktalar…

Limon ve karbonat etkisi

Çaydanlığın içine bir yemek kaşığı karbonat dökün. 1 adet limonu dilimleyin ve ekleyin.

Çaydanlığın yarısını su ile doldurun, kaynayınca taşmaması için çok fazla doldurmamaya dikkat edin.

Çaydanlığı ocağın üstüne alın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kirecin nasıl arındığına şahit olacaksınız. Bu pratik yöntem çok işinize yarayacak. Çaydanlığınız çok çabuk kireçleniyorsa bu yöntemi haftada bir mutlaka uygulayın.

Limon tuzu ile kireçten eser yok

Kireçlenen çaydanlığın dibine avcunuzun yarısı kadar limon tuzu ekleyin.

Üzerini biraz geçecek şekilde su koyun. Ocakta 10 dakika kadar kaynatın. Yoğun kireçlerde bu süreyi daha da uzatabilirsiniz.

Bir fırça ya da sünger yardımıyla kaynama işlemi bitince iyice oyun.

Güzelce duruladıktan sonra su lekelerinin kalmaması için temiz bir bezle durulayın.

Sirke ile temizlik

Sirke; kir, leke ve kireci arındırmada en doğal yöntemlerden biri…

Kireçlenen çaydanlığın içine bir çay bardağı sirke ekleyin. Hatta elinizin altında varsa bir çay kaşığı karbonat ekleyin.

Biraz da su ilave edip ocağa alın ve kaynamasını bekleyin. Karışım kaynayınca içindeki kireç de saniyeler içinde temizlenecek.

Sirke kokusunun çaydanlığa hapsolmaması için bu işlem sonrası dilerseniz deterjanla çaydanlığı yıkayabilirsiniz.

Poşetle çaydanlık nasıl parlatılır?

Çaydanlığı kireçten arındırdıktan sonra güzelce parlatmak için ise çok işinize yarayacak bir önerimiz var.

Bir tane naylon poşeti alın ve elinizde buruşturun.

Üzerine krem temizleyici sıkın. Bu poşetle çaydanlığın hem içini hem de dışını güzelce oyun.

Gerçekten çaydanlığınız ilk günkü gibi alınmış olacak ve mucizeye şahit olacaksınız. Bu işlemi altları kararan tencereleriniz için de uygulayabilirsiniz.