King nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? King puanlaması nasıl yapılır?

İskambil kartları ile oynanabilen ve çok sevilen oyunlardan biri de King oyunudur. King oyununun öbür oyunlar gibi pek çok özelliği ve kuralları bulunmaktadır Bu kurallara dikkat edilmesi durumunda King oyunu kolay bir şekilde oynanmaktadır.

King Nasıl Oynanır?

King oyunu toplam dört kişiyle oynanan bir oyundur. 20 el oynanmaktadır ve oyun sonunda ise puanı sıfırdan küçük olan kişiler bu oyunu kaybetmektedirler. Oynayan öbür oyuncular ise King oyununu kazanmaktadır. Bunun beraberinde oyun kozlardan ve cezalardan meydana gelmektedir. Her oyuncu oyun içinde 2 kez koz ve 3 kez ceza söyleme hakkına sahip olmaktadır.

Koz oyunları içindeki amaç çok el açabilmektedir. Ceza oyunlarındaki amaç ise genel olarak cezaları almamaktır. Bununla birlikte ceza oyunlarında koz bulunmamaktadır. Koz çeşitleri; kupa, karo, maça ve sinekten oluşmaktadır. Ceza çeşitlerine bakıldığında ise bu çeşitlerin el almaz, kız almaz, kupa almaz, erkek almaz, son iki ve Rıfkı şeklinde olduğu görülmektedir.

King Oyununun Kuralları Nelerdir?

King oyununda kağıtlar aynı tür olarak büyüklük sırası ile birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Vale, Kız, Papaz ve As biçiminde büyümektedir. Mevcut puan hesaplamalarındaysa koz oyunlarından toplanmış olan puanlar, ceza oyunlarındaki puanlardan çıkartılmaktadır. Oyun tamamlandıktan sonra ise oyuncuların kozlardan kazanmış oldukları puanlar toplanmaktadır.

Cezalardan kaybedilen puanların da toplanmasından sonra puanı sıfır ve sıfırdan büyük olan kişiler bu oyunu kazanmış sayılmaktadır. Ancak puan neticesi sıfırdan küçük ise kişiler oyunu kaybetmiş olarak sayılmaktadır.

King Puanlaması Nasıl Yapılır?

12 puan, oyunu kazananların arasında bölüştürülüp puan hanelerine ilave edilmektedir. Aynı biçimde -12 puan da oyunu kaybedenlerin arasında bölüştürülüp puan hanelerinden düşürülmektedir. Örnek olarak oyunu bir kişi kazanıp üç kişi kaybetmiş ise: kazanan kişi 12/1=12 puan kazanmaktadır. Kaybedenler ise 12/3=4'er puan kaybetmektedir. Aynı biçimde oyunu iki kişi kazanıp iki kişi kaybetmişse 12/2=6 olduğundan kazananlar 6'şar puan kazanmaktadır.

Kaybedenler ise 6'şar puan kaybetmektedirler. Buna ilave olarak kazananların arasında en yüksek puana sahip olan kişi ekstra 3 puan daha kazanmaktadır. 12 el seçeneğindeyse en yüksek puanlı olan 1 kişi 12 puanı almaktadır ve diğerleri dörder puan kaybetmektedir. King olma durumundaysa oyuncuların puanına