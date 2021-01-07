Kimyonun faydaları nelerdir, kimyon zayıflatır mı?

Kimyonun yağ yakımını desteklediğini belirten Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, kimyonun faydalarını şöyle sıraladı:

- Şişkinlik giderici, gaz söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı ve kabızlık giderici etki gösterir.

- Kimyon, yağ yakımına destek olmaktadır.

- Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır.

- İçeriğindeki bileşenlerle bağışıklık sistemini destekler.

- Antioksidan içeriği ile kanserden koruyucu niteliktedir.

- Helicobacter pylori gelişimini önleyerek özellikle mide ve akciğer tümörünü engeller.

- LDL (kötü huylu kolesterol) ve trigliserit düşürücü etki gösterir.

- Demirin çok iyi, manganezin ise iyi bir kaynağı olarak kabul edilir.

- Koku ve tat vermek için özellikle et yemeklerinde kullanımı tercih edilen kimyon; sebzelerde, çorbalarda, pilav ve içeceklerde de kullanılır. Patates, balkabağı, havuç ve brokoliye de çok yakışır.

- Kuru baklagiller ve brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana gibi sebzeler gaz problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle kimyonun baklagil ve sebzelerle birlikte pişirilmesi gaz problemini ortadan kaldıracak ve sindirim sıkıntılarını rahatlatacaktır.

- Yağ yakımına destek olduğu kanıtlanmış bir baharat olan kimyonu, yoğurdunuzun içine 1 tatlı kaşığı ekleyebilir ya da kimyon çayını uygulayabilirsiniz. 1 su bardağı içine, 1 tatlı kaşığı tane kimyon ekleyip, kaynatıp, süzüp içine yarım limon suyu sıkıp içebilirsiniz.

Kan şekerini dengeliyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir de yemeklerden eksik edilmeyen kimyonla ilgili şu bilgileri verdi: "Kan şekerini dengeleyen kimyon, cildi düzenler, siyah nokta, sivilce, yaşlılık kırışıklıklarının tedavisine yardımcıdır. Yüksek demir içeriği sebebiyle kansızlık tedavisinde oldukça etkili olan kimyon, astımla savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aşırı tüketimi karaciğer ve böbreklere zarar verebilen kimyonun hamilelik döneminde de düşüklere neden olabileceği için kullanılmaması önerilir."