kilomuyonetiyorum.com ile Sağlığa Yolculuk

Dünyanın en büyük vakfı tarafından yönetilen ve kendisini insan sağlığını iyileştirmeye adamış Novo Nordisk, bilim odaklı bir sağlık şirketi. Novo Nordisk, yaklaşık 100 yıllık tecrübesi ve çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan obezitenin hızlı ilerleyişini yavaşlatma misyonu ile, toplumsal sağlığı her şeyin önüne koyuyor. Firmanın bu alanda geliştirdiği projelerden bir tanesi ise www.kilomuyonetiyorum.com

ACABA KİLONUZU İYİ YÖNETEBİLİYOR MUSUNUZ?

Günlük yaşamın koşturmacası ve stresi içinde bugün çoğu insanın kilosunu yönetmekte zorlandığı herkesin bildiği bir gerçek. İşte bu tür sorunlardan yakınanlar için Novo Nordisk tarafından www.kilomuyonetiyorum.com web sitesi hayata geçirildi.

Novo Nordisk,biyoteknolojik tedavilerinin ötesinde, önleyici tedaviler ve farkındalık projeleri geliştirerek, terapötik alanlarında bulunan kronik hastalıklarla kökten mücadele etmeye de odaklanıyor. Bu kapsamda, kilomuyonetiyorum.com platformu sayesinde obezite konusunda işin profesyonellerinden alınacak görüş ve yönlendirmelerle, dijital mecralarda yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

www.kilomuyonetiyorum.com’da kullanıcılara günlük yaşamın koşturmacası ve stresi içinde kilosunu yönetmekte zorlanan kişilere yönelik sağlıklı beslenme, kilo yönetimi ve etkili egzersizle ilgili öneriler sunuluyor. Platform, fazla kilonun nedenleri ve çözüm yöntemleriyle ilgili bilgiler barındıran içeriğinin yanı sıra, işin uzmanı hekimler, diyetisyenler, psikologlar ve egzersiz uzmanlarınca sağlanan görüş ve bilgileriyle, yol gösterici bir kaynak niteliğinde.

Yayına alındığı günden bugüne dek, 2 yılda 250 binden fazla insanın hayatına dokunan platform, takipçilerini kilo verme yolculuklarında destekliyor. Aynı zamanda, 12 bin 500’e yaklaşan takipçi sayısıyla Instagram’daki @kilomuyonetiyorum hesabından da aktif paylaşımlarına devam ediyor.

Obezite çağımızın en ciddi sağlık sorunu ve bu konuda acil önlem alınmaması halinde ileride çok daha büyük problemlere yol açacağı öngörülüyor.

OBEZİTE SADECE KOZMETİK BİR SORUN DEĞİL

Uzmanlara göre obezite, kronik, önlenebilir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Oysa halkımız ve hatta sağlık profesyonelleri obeziteyi bir hastalıktan ziyade, kozmetik bir sorun olarak görme eğiliminde. Bu durum da obezite ile mücadeledeki en önemli engellerden birini oluşturuyor.

Obezite, başta diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, ani ölüm ve inme olmak üzere birçok hastalığın temelinde yatan sebep olarak gösteriliyor. Diğer taraftan obezitenin kaynağında sadece yeme bozukluğu bulunmuyor. Çevresel, genetik, psikolojik faktörler ile yaşam tarzı ve kullanılan ilaçların da obeziteye neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, obeziteli bireylerin mutlaka yardım almalarını öneriyor.

Daha fazla bilgi için www.kilomuyonetiyorum.com sayfasını ve Kilomu Yönetiyorum Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.





Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

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