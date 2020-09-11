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Sağlık
Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Kilo vermek düşünüldüğü kadar zor değil! İşte dikkat edilmesi gerekenler

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Kilo vermek düşünüldüğü kadar zor değil! İşte dikkat edilmesi gerekenler
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Bazıları için kilo verme süreci biraz karmaşık olabilir. Fakat bunu kolaylaştırmanın da yolları var. Beslenme listesine doğru yiyecekleri eklemek ve gün boyu aktif olmak oldukça önemli.

İşte kilo vermeyi daha kolay hale getirmenin birkaç yolu...

1- Aktif olun

Bol bol hareket edin. Uygun zamanlarınızda yürüyüş gibi spor aktivitelerine yer verebilirsiniz. Hareketi ve aktif olmayı benimserseniz, sadece kilo verme sürecinden ziyade değişen bir yaşam tarzına da sahip olabilirsiniz.

Kilo vermek düşünüldüğü kadar zor değil İşte dikkat edilmesi gerekenler

2- Sağlıklı beslenin

Sevdiğimiz yiyecekler fazla kalorili olabilir ve bunları tüketmek güzeldir. Ancak, kilo vermek istiyorsanız sağlık için yemelisiniz. Sebzelerin faydalarını araştırın ve bunlara öğünlerinizde yer verin.

3- Pozitif olun

Zihninizdeki olumsuz düşünceleri atın ve pozitif düşünün. Fazla kilolarınızdan kurtulabileceğinize inanın.

4- Sağlıklı atıştırmalıklara da yer verin

Günde sadece üç öğün yemek yerine, beslenmenizde sağlıklı ara öğünlere de yer verin. Böylece uzun süre aç kalarak fazla yemenin önüne geçmiş olursunuz.

Kilo vermek düşünüldüğü kadar zor değil İşte dikkat edilmesi gerekenler

5- Bol su tüketin

İştahınızı azaltmak, şişkinliği gidermek ve toksinleri vücudunuzdan atmak için su tüketmeyi ihmal etmeyin. Su içmek, kilo verme amacınıza yardımcı olan en etkili ve basit bir yoldur.

6- Geç vakitte yemek yemeyin

Akşam saat 7'den sonra yemeyi bırakın. Bir süre sonra bu davranış da alışkanlık hale gelecektir. Böylece metabolizmanız daha rahat çalışır. Çünkü uyku vaktinde metabolizma daha yavaş çalışır ve yatmadan önce yenen yemekler depolanır.

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