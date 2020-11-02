Kilo verme sürecinde bunlara dikkat edin

- Olumsuz düşünmeyin

Zayıflamayla ilgili olumsuz düşüncelere sahipseniz, o zaman kilo verme planınıza bağlı kalmakta zorlanabilirsiniz. Her gün yiyecek seçimlerinizden ve egzersizlerinizden vazgeçemezsiniz. Olumsuz düşünceler, bu süreçte yorucu olabilir ve kilo verme girişiminden vazgeçilmesine neden olabilir. Tek yapmanız gereken, aksiliklere veya zor seçimlere rağmen, pozitif düşünmek.

- Hızla sonuca ulaşma isteği

Kilo vermek ve daha sağlıklı bir hale gelmek çok kısa sürede meydana gelen bir durum değildir. Zaman ve çabanın yanı sıra birçok aksiliğe rağmen devam etme isteği de gerektirir. Her zaman hızla sonuca ulaşmak isterseniz hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle beklentiler ve hedefler gerçekçi olursa, onlara ulaşma isteği de yüksek olur.

- Sadece dilemekle olmaz, harekete geçilmeli

Her zaman kilo vermek, daha zayıf görünmek veya her daim formda kalmak isterseniz, herhangi bir ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. Bu nedenle sürekli bir şeyleri ummak veya dilemek yerine durumunuzla ilgili harekete geçmelisiniz. Ayrıca daha iyi beslenmeli ve düzenli egzersiz yapılmalı.

- Farklı bir düzene alışamamak

Zayıflamak, kolay bir iş değil. Çünkü sürekli hareket ve farklı bir beslenme düzenini gerektirir. Bu nedenle kilo vermeye karar verdiğinizde konfor alanınızın dışına çıkmaya da hazır olmalısınız. Eğer bunlara hazır değilseniz, kilo veremeyebilirsiniz.

- Güzel şeylerin kaçırıldığı düşüncesi faydası sağlamaz

Kilo vermeyi düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? "Artık tatlı veya hamburger yok" gibi düşünceler mi? Sürekli kendinizi mahrum bıraktığınızı veya keyifli şeyleri kaçırdığınızı düşünmenin bir faydası olmaz. Bunun için belli şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini kabul etmeniz ne kadar uzun sürerse, zayıflamaya başlamanız da o kadar uzun olabilir. Kilo verdiğinizde ve daha sağlıklı olduğunuz zaman daha güzel deneyimler yaşayabilirsiniz.

- Sabit diyet programları

Diyet yapmak, kilo kaybının uzun vadeli bir çözümü değildir. Eğer fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız, daha iyi beslenme alışkanlıklarına sahip olmalı ve bunu yaşam tarzı haline getirmelisiniz.

- Sürekli ertelemek

"Bugünden sonra yediklerime dikkat edeceğim ve spora başlayacağım" gibi düşünceler, kilo vermeyi ertelemeniz anlamına gelir. Bu ertelemeye devam edildiği sürece de ilerleme gösterilemez. Bu nedenle zayıflamaya karar verdiğiniz anda başlamalısınız. Bunun için beslenmenize dikkat edin, egzersizler yapın, su için. Çok geç olana kadar beklemeyin.

- Motivasyon için kısa vadeli nedenler olmamalı

Kilo verme nedenleri, işler zor bir hal aldığı zaman motivasyon görevi görür. Bu yüzden, motive olmanızı sağlayacak nedenlere ihtiyacınız var. Ayrıca bu neden uzun vadeli bir şey olmalı. Çünkü, o neden ortadan kalktığında eski alışkanlıklarınıza geri dönerek verdiğiniz kiloları geri alabilirsiniz.

- Bahaneler ve şikayetler

Aslında zayıflamak, çoğu insan için zordur. Bu durumda mazeret uydurmak veya şikayette bulunmak kimsenin işini kolaylaştırmaz. Bahaneler, mevcut durumda gerçekçi olmayı zorlaştırır. Şikayetler de sadece kendi iyiliğiniz için sorumluluk almak istemiyormuşsunuz gibi görünmenizi sağlar. Eğer kendinizden duyduğunuz tek şey şikayet ve mazeretse, belki de stratejinizi ve düşüncenizi yeniden göz önünde bulundurmanın zamanı gelmiştir.

Zihin çok güçlüdür. Yaşamlarımızı şekillendirme ve eylemlerimizi kontrol etme gücünü genelde hafife alırız. Olumlu ve güçlü düşüncelerin gücünden yararlanmazsak, o zaman kilo vermenin yanı sıra sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmede başarılı olamayabiliriz. Bu nedenle kendinize ve zayıflamaya olan yaklaşımınızı gözden geçirmeye çalışın.