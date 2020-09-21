Kilo almaya neden olan yeme alışkanlıkları

Peki, kilo almaya sebep olan bu davranışlar neler? Gelin birlikte inceleyelim...

- Dikkat etmemek

Kilo almaya neden olan alışkanlıklardan biri yemek yerken dikkat edilmemesi. Örneğin kahvaltı etmeden işe gittiniz. Daha sonra acıktığınızda bir açma veya çörekle kolay bir şekilde açlığınızı giderebilirsiniz. Bu tarz yiyecekler de yüksek miktarda şeker, yağ ve kalori barındırdığı için beslenme açısından olumsuz olacaktır. Bu nedenle yemeden önce durun ve yiyecek seçimlerinizi bir düşünün.

- Kilo alma korkusu

Diğer bir kötü beslenme alışkanlığı da az yağlı veya yağsız yiyecekler yemek. Vücudumuzun yağlara ihtiyacı var. Ayrıca çoğu düşük ya da yağsız yiyecekler, iyi ve düşük kalorili olduğu anlamına da gelmez. Bu nedenle, mümkün olduğunca kendi yemeklerinizi yapın, hazır ve paketli yiyeceklerden de kesinlikle uzak durun.

- Sürekli tatlı tüketmek

Bazıları için sonunda tatlı olmadan yemek sonlanmaz. Her öğünü tatlıyla bitirmek de kilo vermek isteyenler için uygun bir davranış değil. Tatlılar, her akşam değil ama belirli günler tüketilebilir. Akşam saatlerinde çok fazla şeker tüketmek uykunun kesintiye uğramasına sebep olabilir.

- Yeterli beslenmemek

Kilo almaya neden olan diğer bir yanlış davranış da yeterli beslenmemek. Gereken düzeyde yemek yememek kilo vermenin hızlı bir yolu gibi görünebilir. Fakat, kilo kaybını yavaşlatır ve aşırı yemeyi de tetikleyebilir.

- Hazır meyve ya da sebze suyu tüketmek

Meyve suları, kahvaltıda en çok tercih edilen içeceklerden. Bazıları meyve veya sebze yemek yerine suyunu içerler. Kendi meyve ya da sebze suyunuzu evde hazırlıyorsanız bu sorun değil. Ancak, hazır olarak alınan meyve sularında yüksek oranda şeker bulunuyor ve düzenli olarak tüketildiğinde de kilo alımına neden olabiliyor.

- TV karşısında yemek yemek

Ekran karşısında yemek, kötü bir yeme alışkanlığıdır. Bu bırakılmazı zor bir davranış olabilir. Ancak, bu sorun istenilenden çok daha fazla yemek yemeye neden olabilir.

- Çalışırken çekmeceleri yiyecekle doldurmak

Eğer ofisteki çekmeceyi yiyeceklerle doldurmak kilo alımına neden olabilir. Sağlıklı atıştırmalıklar bile bulundursanız, gün boyu kontrolsüz bir şekilde tüketmek kilo aldırabilir.

Şeker veya yağı günlük hayatınızda fazla tüketiyorsanız, kilo vermek zor bir hale gelebilir. Eğer takip etmek zor oluyorsa, bunun için bir uygulama veya günlük kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde, kilo almaya neden farklı yemek hatalarını da keşfedebilirsiniz.