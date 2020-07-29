KidZania İstanbul 1 Ağustos tarihinde kapılarını açıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görülmesi üzerine kendi inisiyatifi ile 14 Mart tarihinde faaliyetlerine ara veren ilk kurum oldu. Kapalı kaldığı süre boyunca T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun açıkladığı rehberler, IAAPA – Uluslararası Tema Parklar ve Eğlence Merkezleri Derneği’nin yayınlarına göre hazırlıklarını tamamladı. İş yeri hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının koordinasyonunda ‘yeni normal’e göre tedbirleri hayata geçirdi. ‘Sağlıklı ve Güvenli KidZania Deneyimi’ prensibi ile tedbirlerini güçlendiren Çocuklar Ülkesi, 1 Ağustos tarihinden itibaren kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak.

Tüm çalışanlara özel eğitim verildiYeni normal kurallarının titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, dört yeni temel kuralının; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi. Ebru Timur, yeni normal hazırlıklarının ilk aşamasının iş sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizdi. Ebru Timur, “Tüm ekip, açılış ve sonrası süreç ile ilgili online ve fiziksel olarak işyeri hekimimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımızdan özel eğitimler aldı. KidZania Üniversitesi’nin global eğitimleri ile çalışanlarımız salgında çocuklarla iletişim konusunda da eğitimlerini tamamladı” diye konuştu.

‘Sağlıklıyım’ beyan formu ile KidZania İstanbul’a giriş yapılıyor

KidZania İstanbul’a girişten itibaren öncelik her zaman olduğu gibi personel ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliği olarak konumlandırıldı. Girişler, Akasya’nın yemek katında bulunan KidZania kapısından yapılacak. Tüm ziyaretçiler ‘Sağlıklıyım’ beyan formunu doldurarak sağlık görevlisinin kontrolünde şehre kabul edilecek.

Şehir nüfusu kontrol altına alındı ve aktivite kişi kapasiteleri düşürüldüKidZania İstanbul’da kontrollü sosyal hayatın içerisinde çocukların eğlenerek öğrenecekleri tüm aktiviteler yenilendi. Sosyal mesafe kuralları aktivite, dinlenme ve yemek alanları da dahil olmak üzere tüm şehirde geçerli olacak. Ayrıca, şehrin kapasitesi yüzde 60 düşürülerek, kontrollü girişler sağlanacak.

Uzay teknolojisi ile eğlenerek öğrenme deneyimi

Havalandırma sistemi yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme yapılacak. NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin bir benzeri tüm şehirde kullanılacak. Havalandırma santrallerinde UV kullanılarak bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanacak.

KidZos banka kartı kullanılacak

Ebru Timur, “KidZania’nın her ülkede olduğu gibi bir para birimi bulunuyor. Misafirlerimiz, meslekleri deneyimlerken yerel para birimimiz olan KidZos kazanıyor veya harcıyor. Şehrimizde bulunan tüm materyaller gibi Kidzos’larda nano gümüş teknoloji ile dezenfekte ediliyor. Ancak misafirlerimizin içi rahatlasın diye, kâğıt KidZos yerine banka kartı kullanmaya teşvik ediyoruz. Giriş yaparken vereceğimiz KidZos banka kartları kişiye özel olup aktivitelerde temassız olarak kullanılabilir.” dedi.

KidZania İstanbul’da sağlıklı ve güvenli eğlenerek öğrenme deneyimi için alınan diğer tedbirler ise şöyle; • KidZania İstanbul’a girişte hemşire tarafından ateşi ölçümü yapılacak. 38 derecenin üzerindeki kişileri sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilecek.• Her aktivite sonrası rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra üç saate bir genel temizlik ile tüm alanların ve malzemelerin dezenfeksiyon işlemleri tamamlanacak. Hijyen koşulları en üst seviyeye çıkarılan şehirde, kontroller ‘Hijyen Ekibi’ tarafından sürekli olarak yapılacak.

Ziyaretçiler, KidZania Üniversitesi’nin yeni açılan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde koronavirüs hakkında bilgi edinecek. Eğitimden sonra çocuklar “Hijyen Elçileri” olarak ellerindeki rota ve kontrol listesi ile diğer aktivite alanlarında maske ve sosyal mesafe gibi konuları kontrol edecek.

• Aktivite içinde kullanılan meslek kostümleri her gün tek bir ziyaretçi tarafından kullanılacak. Gün sonunda kostümler buharlı makine ile dezenfekte edilecek. Ayrıca her hafta sonu da kuru temizlemede yüksek ısı ile temizlenecek.

• Ziyaretçilerin sıklıkla temas ettiği yürüyen merdivenlerin el bantları ve tırabzanlar otomatik temizlik sistemi ile anında temizlenecek. Minimum temas ilkesiyle belirli aktivitelerde sosyal mesafe için tekno (şerit) bariyerler yerleştirilirken uygun olan aktivitelerin kapılar çıkarıldı. Diğer aktivite alanlarının da kapı kolları çıkarılarak sürekli açık tutulacak.

• Asansörler sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçiler tarafından tek seferde en fazla iki kişi kullanabilecek. Kat düğmeleri yerine ayak pedalları ile katlara ulaşılabilecek.

• Tuvaletlerde de sosyal mesafe, minimum temas ve maksimum hijyen kuralları titizlikle uygulanacak. Dış kapısı çıkarılan tuvaletlerde yan yana olan kabin, pisuar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Musluk ve sabunluklar sensörlü olarak yenilenmesinin yanı sıra kurutma makineleri ‘yeni normal’ dönem boyunca kullanılmayacak.

• Yeni normalde emanet dolapları, tekerlekli sandalye, bebek arabası, mama sandalyesi ve emanet dolabı hizmetleri de kullanılmayacak.

KidZania İstanbul’dan bayram sürprizi

Çocuklar Ülkesi KidZania, minik misafirleri için bayramda kapılarını yeniden açıyor. Yeni normalin tüm tedbirleri ve yepyeni aktiviteleri ile KidZania, bayramı İstanbul’da geçirecek olan çocuklara unutulmaz bir bayram hediye ediyor.

Gerçek hayatın bir simülasyonu olan KidZania İstanbul, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası ‘yeni normal’ kuralları ve yönlendirmeleri ile Kurban Bayramı’nın ikinci günü, eğlenerek öğrenme deneyimine kaldığı yerden, sıfır risk politikası ile devam ediyor. Salgın döneminde misafirleri ile bir arada olmak için hazırlanan KidZania yepyeni aktivite içerikleri ile kapılarını açıyor.





Çocuklar “Hijyen Elçileri” olacak

Misafirlerinin ‘yeni normal’e adaptasyonu için KidZania Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi açan Çocuklar Ülkesi, derste koronavirüs özelinde sağlık ve hijyen kurallarını anlatacak. Eğitimden sonra çocuklar “Hijyen Elçileri” olarak ellerindeki rota ve kontrol listesi ile diğer aktivite alanlarında maske ve sosyal mesafe gibi konuları kontrol edecek.

KidZania İstanbul, tüm çocukları eğlenirken öğrenebilecekleri, 67 aktivite alanında kendi becerilerine ve ilgi alanlarına göre 120’den fazla rolü deneyimleyebilecekleri Çocuklar Ülkesi’ne davet ediyor.