Kickers'ın Okul Koleksiyonu

KicKers, eğitim hayatlarında daha kat etmeleri gereken uzun bir yol olan çocuklar için en şık ve en güzel ayakkabı modellerini sunuyor.

Kendine özgü tarzı ve tasarımlarıyla dünya ayakkabı modasında haklı bir yer edinen Kickers, okul ayakkabısı koleksiyonu ile de kalitesini ortaya koyuyor. Okul için geniş bir koleksiyon sunan marka; modelleri, tasarımları ve renkleri ile her yaştan kız ve erkek çocukların zevkine seslenmeyi başarıyor. KicKers, şıklığa verdiği önemi rahatlığa da gösteriyor. Okul döneminde çocukların oldukça hareketli olmaları nedeniyle Kickers ayakkabılar özellikle onlara ayak uyduracak şekilde tasarlanıyor. Kickers’ın her modeli ayak çevresinin doğal şekliyle mükemmel uyum sağlıyor. Böylece çocuklar, dünya modasını okula taşıma şansına sahip olurken, her adımda da üstün konfor yaşıyor.

Geniş Ürün ve Renk Yelpazesi

KicKers’larda esneklik, kalite ve rahatlık bakımından kauçuk taban kullanımı tercih ediliyor. Geniş ürün ve renk yelpazesi, doğal, hoş ve ustaca tasarlanmış kombinasyonlar da KicKers’ın dikkat çeken özelliklerinden... Şıklığı ve ayak sağlığını düşünen özel tasarımlarıyla dikkat çeken KicKers’larda dayanıklılık ve esneklik gibi özellikler de öne çıkıyor.